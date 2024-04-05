Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации — МВФ — Finance.ua
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Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации — МВФ

Казна и Политика
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Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации — МВФ
Долг Украины был признан устойчивым и не подлежит реструктуризации — МВФ
МВФ признал долг Украины устойчивым и не планирует реструктуризацию или списание долгов, поскольку периметр реструктуризации долга не включает многосторонние долги.
Во время пресс-брифинга представительница Международного валютного фонда Джули Козак прокомментировала предположения экспертов относительно вероятности списания Украине долга в 15 миллиардов долларов.
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На вопрос, может ли МВФ списать Украине долг примерно на 15 миллиардов долларов, учитывая анализ долговой устойчивости Украины, директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак ответила следующее: «Долг Украины был признан устойчивым на перспективной основе при трех условиях: Первое — продолжение фискальной консолидации, как это предусмотрено программой. Второе — продолжение значительного льготного финансирования, опять же, согласно программе, и реструктуризация долга. Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги, в том числе, конечно, и долги перед МВФ. Следовательно, таких планов по поводу вашего конкретного вопроса нет».
Представитель МВФ прокомментировала также ситуацию по влиянию вторжения россии в Украину на мировую экономику, в частности такие факторы, как рост цен, инфляционное давление, повышение процентных ставок.
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«Конечно, больше всего пострадала экономика Украины, а также, конечно, народ Украины», — подчеркнула Джули Козак.
Что касается влияния на мировую экономику факта агрессии россии против Украины, по словам Козак, МВФ зафиксировал очень резкий рост цен на продукты питания и энергоносители, что повлияло на мировую экономику.
Представитель МВФ отметила, что скачок цен на продукты питания и энергоносители привел к кризису стоимости жизни во всем мире, и именно страны с низким уровнем дохода больше всего пострадали, в частности, от скачка цен на продукты питания. Но центральные банки отреагировали на это, отметила пресс-секретарь МВФ, указав на «ослабление инфляционного давления в мире».
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«Следовательно, мы все еще видим определенное влияние на мировую экономику. Для стран с низким уровнем дохода повышение процентных ставок привело к увеличению расходов на обслуживание долга для некоторых стран, а для многих стран — к увеличению расходов на обслуживание долга», — пояснила Козак.
По материалам:
УНН
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