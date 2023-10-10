Украина начала консультации по реструктуризации долга на $20 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина начала консультации по реструктуризации долга на $20 млрд

Казна и Политика
54
Украина начала консультации по реструктуризации долга на $20 млрд
Украина начала консультации по реструктуризации долга на $20 млрд
Украина сообщила кредиторам, что планирует провести реструктуризацию внешнего долга страны в размере 20 миллиардов долларов и рассматривает возможности для привлечения нового финансирования.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
По данным собеседников издания, переговоры с инвесторами активизировались в последние недели под руководством уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буцы, который сделал попытку оценить реакцию инвесторов.
Читайте также
Переговоры с держателями еврооблигаций Украины о реструктуризации должны были начаться в начале следующего года. Но обеспокоенность тем, что международная поддержка Украины может ослабнуть, придали новый импульс переговорам, утверждают источники.
По словам одного из собеседников агентства, у Буца было много прямых встреч с кредиторами. Он добавил, что Украина стремится вернуться на международные долговые рынки, пока действует программа сотрудничества с МВФ, рассчитанная до 2027 года.
Они отметили, что эти переговоры пока неформальные, и держателям облигаций еще предстоит сформировать комитет кредиторов.
Читайте также
Ожидается, что в рамках реструктуризации долга Украина выпустит новые еврооблигации для замены существующих, но кредиторы надеются получить гарантии от партнеров Украины, чтобы согласиться на сделку.
В дополнение к выпуску облигаций в рамках реструктуризации долга Украина также уведомила инвесторов, что взвешивает варианты привлечения нового дополнительного финансирования, сообщили источники.
По словам одного из них, частью решения по реструктуризации и потенциально облегчить финансирование для Украины могут стать гарантии, подобные так называемым облигациям Брейди, выпущенным латиноамериканскими странами в конце 1980-х годов, которые были обеспечены казначейскими ведомствами США.
Читайте также
В то же время неизвестно, сможет ли Украина привлечь новые средства на рынке капитала, поскольку программы МВФ не предусматривают привлечения коммерческого финансирования во время реструктуризации долга, отмечает Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.