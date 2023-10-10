Украина начала консультации по реструктуризации долга на $20 млрд — Finance.ua

Украина начала консультации по реструктуризации долга на $20 млрд
Украина сообщила кредиторам, что планирует провести реструктуризацию внешнего долга страны в размере 20 миллиардов долларов и рассматривает возможности для привлечения нового финансирования.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
По данным собеседников издания, переговоры с инвесторами активизировались в последние недели под руководством уполномоченного по вопросам управления госдолгом Юрия Буцы, который сделал попытку оценить реакцию инвесторов.
Переговоры с держателями еврооблигаций Украины о реструктуризации должны были начаться в начале следующего года. Но обеспокоенность тем, что международная поддержка Украины может ослабнуть, придали новый импульс переговорам, утверждают источники.
По словам одного из собеседников агентства, у Буца было много прямых встреч с кредиторами. Он добавил, что Украина стремится вернуться на международные долговые рынки, пока действует программа сотрудничества с МВФ, рассчитанная до 2027 года.
Они отметили, что эти переговоры пока неформальные, и держателям облигаций еще предстоит сформировать комитет кредиторов.
Ожидается, что в рамках реструктуризации долга Украина выпустит новые еврооблигации для замены существующих, но кредиторы надеются получить гарантии от партнеров Украины, чтобы согласиться на сделку.
В дополнение к выпуску облигаций в рамках реструктуризации долга Украина также уведомила инвесторов, что взвешивает варианты привлечения нового дополнительного финансирования, сообщили источники.
По словам одного из них, частью решения по реструктуризации и потенциально облегчить финансирование для Украины могут стать гарантии, подобные так называемым облигациям Брейди, выпущенным латиноамериканскими странами в конце 1980-х годов, которые были обеспечены казначейскими ведомствами США.
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В то же время неизвестно, сможет ли Украина привлечь новые средства на рынке капитала, поскольку программы МВФ не предусматривают привлечения коммерческого финансирования во время реструктуризации долга, отмечает Reuters.
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