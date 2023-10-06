Получение помощи от партнеров на $115 млрд критически зависит от успешности программы с МВФ — Пышный Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Получение помощи от партнеров на $115 млрд критически зависит от успешности программы с МВФ — Пышный

Успешность выполнения программы с Международным валютным фондом не только обеспечит финансовую помощь от МВФ на $15,6 млрд, но и критически важна для получения $115 млрд финансирования от партнеров в течение следующих четырех лет.

Об этом в интервью Forbes заявил глава Национального банка Андрей Пышный.

Речь идет о $115 млрд международной помощи Украине при базовом сценарии и $140 млрд — при негативном.

«Взаимодействие с международными партнерами существенно привязано к программе с МВФ», — подчеркнул Пышный. Поэтому Украину не устраивает ничего кроме 100-процентной успешности программы с МВФ, добавил он.

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Особенность нынешней программы с МВФ не только в том, что она принята для страны в условиях неопределенности (войны), но и в том, что помимо обязательств Украины в ней есть обязательства наших партнеров, подчеркнул Пышный.

Второй пересмотр программы МВФ должен завершиться ориентировочно в декабре, ожидает глава Нацбанка. В случае его успешности, Украина получит транш в $900 млн и общее финансирование Фонда в 2023 году вырастет до $4,5 млрд.

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Несмотря на наличие нескольких проблем в выполнении программы — вопрос проверок бизнеса, закон о PEP — Украина не в идеальной, но в достаточно неплохой форме, считает Пышный.

В апреле этого года Украина подписала с МВФ программу расширенного финансирования на 2023−2027 годы на сумму $15,6 млрд. В целом она предусматривает совокупные потребности Украины во внешнем финансировании от партнеров на сумму от $114,4 млрд до $139,6 млрд, в зависимости от сценарий течения войны — базовый или отрицательный.

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Для выполнения финансовых обязательств от партнеров Украина должна выполнить план реформ. Речь идет не об установившемся списке на все четыре года, а о конкретных мероприятиях от Украины во время каждого из пересмотра программы.

Всего программа предусматривает 11 просмотров, поэтому впереди у Украины их еще 10, и пока нет определенности, какими будут все обязательства Украины по каждому последующему пересмотру, пояснил Пышный.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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