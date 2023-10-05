МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3% — Finance.ua

МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3% Сегодня 10:13 — Казна и Политика

МВФ ожидает рост экономики Украины в 2023 году около 3%

Международный валютный фонд (МВФ), улучшивший в июне прогноз роста ВВП Украины в этом году, оценивает рост экономики на уровне 3%.

Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы миссии МВФ в Украине Натан Эпштейн.

«Мы все еще находимся в процессе обновления нашей оценки экономического производства на этот и следующий год, но мы видим, что рост, вероятнее всего, завершится в этом году на уровне 3%», — сказал Эпштейн.

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По его мнению, основным фактором роста является внутренний спрос и частное потребление, в то время как экспорт слабый, и недавнее прекращение «зернового коридора» ему не способствует.

«Но экономика, безусловно, адаптируется. Она демонстрирует отличную устойчивость, и мы ожидаем, что в следующем году рост будет продолжаться», — заявил представитель МВФ.

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Он добавил, что фонд пока придерживается базового сценария, согласно которому война завершится в середине следующего года. По словам Эпштейна, с учетом ожидаемых трудностей предстоящей зимы речь идет об умеренных темпах роста экономики.

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