МВФ возобновил работу своего постоянного представительства в Украине — Finance.ua

МВФ возобновил работу своего постоянного представительства в Украине Сегодня 17:20 — Казна и Политика

МВФ возобновил работу своего постоянного представительства в Украине

Международный валютный фонд вновь открыл офис своего постоянного представительства в Киеве. Он не работал с начала полномасштабной войны рф в Украине.

Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Я рада объявить о возобновлении офиса постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной», — написала глава МВФ в соцсети X.

Напомним, 25 сентября миссия Международного валютного фонда начала работу с Украиной в рамках подготовки ко второму пересмотру программы сотрудничества EFF.

2 октября премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с представителями миссии МВФ и обсудил реализацию программы финансирования в 15,6 млрд долларов.

Исполнительный совет МВФ в конце марта согласовал новую программу поддержки для Украины на 15,6 миллиарда долларов и сроком на 4 года. В апреле Украина получила первый транш от МВФ в 2,7 млрд долларов. В июле Украина получила второй транш от МВФ в 890 млн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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