В МВФ назвали обязательства Киева, которые нужно выполнить по программе — Finance.ua

В МВФ назвали обязательства Киева, которые нужно выполнить по программе Сегодня 17:04

В МВФ назвали обязательства Киева, которые нужно выполнить по программе

Украинские власти достигли существенного прогресса в выполнении собственных обязательств по программе расширенного финансирования с МВФ, но еще остается важная работа.

Об этом сообщил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей в интервью изданию « NV Бизнес ».

«Что касается структурных маяков. Закон о декларировании активов, который нужно было принять по состоянию на конец июля, уже принят. Если говорить о Бюджетном кодексе, который прокладывает дорогу к среднесрочному бюджетному планированию, он был принят заблаговременно. Так же хочу отметить возвращение к тому упрощенному режиму налогообложения, который работал до войны. Мы считаем это очень существенным достижением», — сказал он.

По его словам, остаются следующие вопросы.

Во-первых , необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы.

, необходимо принять новый устав Оператора газотранспортной системы. Во-вторых , все еще ожидает решения законодательным путем вопрос налоговых проверок бизнеса.

, все еще ожидает решения законодательным путем вопрос налоговых проверок бизнеса. В-третьих, власти Украины должны разработать концептуальную записку относительно программы льготного кредитования, известной как 5−7-9, где должно быть изложено видение улучшения ее мониторинга и недопущение негативных последствий для финансового сектора вследствие ее реализации. Этот шаг также ожидает выполнения, сообщил Грей.



«И в-четвертых, мы рассчитываем на выполнение взятых на себя обязательств в рамках тех изменений, которые должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Вопрос о публично значимых персонах (PEP) должен быть решен», — добавил он.

Справка Finance.ua:

Напомним, что 31 марта МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов. Программа составляет часть пакета международной поддержки с общей стоимостью 115 млрд долларов. В то же время власти Украины должны реализовать 19 структурных маяков для продолжения финансирования;

в рамках программы МВФ выделил первый транш в размере 2,7 млрд долларов в апреле. Еще один транш в размере 890 млн долларов был выделен в июне. Следующий ожидается осенью после второго пересмотра программы миссией МВФ.



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