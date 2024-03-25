МВФ определил курс гривны к доллару как де-факто фиксированный — Finance.ua
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МВФ определил курс гривны к доллару как де-факто фиксированный

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МВФ определил курс гривны к доллару как де-факто фиксированный
МВФ определил курс гривны к доллару как де-факто фиксированный
Международный валютный фонд считает, что официальный курс гривны к доллару, устанавливаемый НБУ, де-факто фиксированный, несмотря на то, что де-юре валютный курс является плавающим.
Об этом сообщается со ссылкой на Меморандум по МВФ.
Как отмечается в документе, с 3 октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости. Официальный обменный курс по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.
«Хотя НБУ допустил большую гибкость обменного курса с октября 2023 года, необходимы дополнительные наблюдения, чтобы определить его новую тенденцию. К тому времени режим обменного курса де-факто будет классифицирован как фиксированный», — говорится в Меморандуме.
По данным МВФ официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса по доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют. Официальные курсы валют публикуются ежедневно на сайте НБУ не позднее 15:30 дня расчета и вступают в силу на следующий рабочий день.
«Де-юре валютный курс Украины является плавающим», — говорится в Меморандуме.
Напомним, НБУ с октября 2023 года перешел в режим управляемой гибкости курса и реагирует на ситуацию на рынке, повышая или снижая курс своих интервенций. Большинство сделок на межбанке идут за счет покупки долларов банками у НБУ, поэтому регулятор фактически контролирует курс.
До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года — 36,57 грн/доллар.

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По материалам:
РБК-Україна
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