«Укрзализныця» достигла рекордного объема перевозок грузов за время военного положения — Finance.ua
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«Укрзализныця» достигла рекордного объема перевозок грузов за время военного положения

Казна и Политика
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«Укрзализныця» достигла рекордного объема перевозок грузов за время военного положения
«Укрзализныця» достигла рекордного объема перевозок грузов за время военного положения
АО «Укрзализныця» в 2024 году достигло значительного роста объемов перевозок, в том числе экспортных.
По словам заместителя директора департамента коммерческой работы Валерия Ткачева, экспортные перевозки по железной дороге увеличились на 51,2%, достигнув 84,67 млн ​​тонн.

Рост грузоперевозок

«По оперативным данным, в течение декабря 2024 года по железной дороге перевезено 14,032 млн т грузов (+0,071 млн т, или +0,5% к объемам ноября 2024 года). По результатам 2024 года перевезено по железной дороге 174,93 млн т (+26,5 млн т, или +17,9% к 2023 году)», — говорится в сообщении.
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Ткачев подчеркнул, что это самый большой годовой показатель объема перевозки грузов железнодорожным транспортом за период военного положения.
В частности, в прошлом году достиг рекордной отметки объем перевозки цемента — 1,674 млн т.
По данным заместителя директора департамента, объем экспортных перевозок по железной дороге за 2024 год увеличился по сравнению с январем — декабрем 2023 года на 51,2% - до 84,67 млн ​​т.

Что повлияло на увеличение экспорта

Существенное увеличение экспортных перевозок «Укрзализныци» специалист объясняет эффективной работой украинского морского коридора и восстановлением экономики Украины в целом.
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В структуре экспортных перевозок по железной дороге за 2024 год преобладают зерновые грузы — 34,132 млн т (40,3% общего объема экспортных перевозок).
На втором месте — руда железная и марганцевая, которой было перевезено 33,001 млн т (39%). Черных металлов было перевезено 5,167 млн ​​т (6,1%).
По материалам:
Finance.ua
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