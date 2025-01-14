Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран — Finance.ua
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Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран

Аграрный рынок
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Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран
Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран
Благодаря этой командной работе в 2024 году удалось открыть украинским экспортерам доступ к 16 новым иностранным рынкам.
Об этом пишет Министерство иностранных дел и Госпродслужба.
Высокие результаты, в частности, свидетельствуют, что украинская система контроля признана нашими ключевыми торговыми партнерами — Китаем, Канадой, США, государствами-членами ЕС.
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«Мы понимаем, что во время полномасштабной войны критически важна поддержка экономики Украины, а в условиях вызовов на внутреннем рынке особое значение приобретает экспорт. По сути, это возможность привлекать ресурсы извне в национальную экономику и создавать возможности для украинских производителей. Поэтому для нас стратегический приоритет — помощь нашим компаниям в выходе на новые иностранные рынки. МИД и Госпродслужба выступают тем ключом, который открывает двери для торговли. Мы договариваемся с правительствами и партнерами о разрешениях, сертификатах, либерализации торговли, допуске украинской продукции. В прошлом году благодаря этой работе удалось открыть 16 новых рынков, и мы планируем достигать новых результатов в 2025 году», — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
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В 2024 году украинские производители получили доступ на иностранные рынки для 16 групп товаров в 9 странах мира:
  • мука из птицы/перо/рыбная мука в Государство Израиль;
  • растительные масла и жиры для откорма животных в Государство Израиль;
  • мед в Китайскую Народную Республику;
  • морские и речные водные животные (рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, в том числе выращенные в хозяйствах) и продукты из них в Государство Кувейт;
  • мясо птицы и продукты из него в Королевство Бахрейн;
  • мясо механической обвалки из птицы в Боснию и Герцеговину;
  • яичные продукты в Канаду;
  • консервированные корма для домашних животных в Албанию;
  • жевательные предметы для домашних животных в Республику Албания;
  • непарнокопытные, зарегистрированные для племенных и пользовательских целей в Республику Молдова;
  • полуфабрикаты из мяса птицы в Республику Молдова;
  • композитные продукты в Республику Молдова;
  • мясные продукты, предназначенные для потребления человеком, в Республику Молдова;
  • ветеринарный сертификат здоровья для сопровождения рептилий в Государство Израиль;
  • мясные продукты, предназначенные для потребления человеком, в Республику Албания;
  • мясные продукты в Республику Северная Македония.
Формы сертификатов опубликованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество» — «Ветеринария и безопасность» — «Сертификаты на экспорт из Украины».
Сегодня идет работа с международными партнерами по расширению сбыта по разным товарным позициям, среди которых — продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.
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Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба продолжат совместно работать над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.
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По материалам:
Finance.ua
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