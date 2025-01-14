Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран — Finance.ua

Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран Сегодня 20:00 — Аграрный рынок

Украина открыла 16 новых рынков для экспорта украинской продукции: 9 новых стран

Благодаря этой командной работе в 2024 году удалось открыть украинским экспортерам доступ к 16 новым иностранным рынкам.

Об этом пишет Министерство иностранных дел и Госпродслужба.

Высокие результаты, в частности, свидетельствуют, что украинская система контроля признана нашими ключевыми торговыми партнерами — Китаем, Канадой, США, государствами-членами ЕС.

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«Мы понимаем, что во время полномасштабной войны критически важна поддержка экономики Украины, а в условиях вызовов на внутреннем рынке особое значение приобретает экспорт. По сути, это возможность привлекать ресурсы извне в национальную экономику и создавать возможности для украинских производителей. Поэтому для нас стратегический приоритет — помощь нашим компаниям в выходе на новые иностранные рынки. МИД и Госпродслужба выступают тем ключом, который открывает двери для торговли. Мы договариваемся с правительствами и партнерами о разрешениях, сертификатах, либерализации торговли, допуске украинской продукции. В прошлом году благодаря этой работе удалось открыть 16 новых рынков, и мы планируем достигать новых результатов в 2025 году», — отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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В 2024 году украинские производители получили доступ на иностранные рынки для 16 групп товаров в 9 странах мира:

мука из птицы/перо/рыбная мука в Государство Израиль;

растительные масла и жиры для откорма животных в Государство Израиль;

мед в Китайскую Народную Республику;

морские и речные водные животные (рыба, моллюски, ракообразные, иглокожие, в том числе выращенные в хозяйствах) и продукты из них в Государство Кувейт;

мясо птицы и продукты из него в Королевство Бахрейн;

мясо механической обвалки из птицы в Боснию и Герцеговину;

яичные продукты в Канаду;

консервированные корма для домашних животных в Албанию;

жевательные предметы для домашних животных в Республику Албания;

непарнокопытные, зарегистрированные для племенных и пользовательских целей в Республику Молдова;

полуфабрикаты из мяса птицы в Республику Молдова;

композитные продукты в Республику Молдова;

мясные продукты, предназначенные для потребления человеком, в Республику Молдова;

ветеринарный сертификат здоровья для сопровождения рептилий в Государство Израиль;

мясные продукты, предназначенные для потребления человеком, в Республику Албания;

мясные продукты в Республику Северная Македония.

Формы сертификатов опубликованы на официальном веб-портале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество» — «Ветеринария и безопасность» — « Сертификаты на экспорт из Украины ».

Сегодня идет работа с международными партнерами по расширению сбыта по разным товарным позициям, среди которых — продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба продолжат совместно работать над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.

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