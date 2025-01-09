ТОП областей по цене за 1 га: за 3,5 года в Украине продано всего 3,4% с/х земель — Finance.ua

ТОП областей по цене за 1 га: за 3,5 года в Украине продано всего 3,4% с/х земель
С момента отмены моратория на отчуждение земель с/х назначения в Украине продано всего 3,4% таких участков.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
Общая площадь земель, на которые распространялся мораторий — 17,5 млн га.
С 01.07.2021 по 31.12.2024 продано всего 604 тыс. га (198 337 участков).
Доводя итог 2024 года:
- Продано 106 669 земельных участков общей площадью 320 660 га.
- Средняя стоимость 1 га составила 46 678 грн (1163 USD).
Юридические лица:
Выкупили 25 157 участков (78 307 га).
Средняя цена 1 га — 62 656 грн (1561 USD).
Физические лица:
Выкупили 81 512 участков (242 353 га).
Средняя цена 1 га — 41 510 грн (1034 USD).
ТОП областей по площади проданных земель в 2024 году.
Наибольшие площади: 1. Полтавская — 45 622 га. 2. Одесская — 33 024 га. 3. Днепропетровская — 30 623 га
Наименьшие площади: 1. Волынская — 818 га. 2. Ровенская — 909 га. 3. Ивано-Франковская — 1094 га
ТОП областей по цене за 1 га
Самая высокая средняя цена:
1. Ивано-Франковская — 89 744 грн. 2. Львовская — 71 390 грн. 3. Полтавская — 66 232 грн
Самая низкая средняя цена:
1. Запорожская — 33 981 грн.
2. Николаевская — 34 033 грн.
3. Сумская — 34 936 грн.
Выводы
Несмотря на открытие рынка земли, за 3,5 года лишь маленький процент людей пользовались правом отчуждать свои земельные наделы.
Хотя в 2024-м объем проданных земель больше, чем за первые 2,5 года после снятия моратория.
Справка Finance.ua:
- Украинцы должны платить налог на землю, которой владеют или пользуются на условиях аренды. Но в отдельных случаях средства с людей не взимают. К примеру, если площадь участка не превышает установленную норму. Или в случае принадлежности к специальному перечню территорий. Рассказываем, какая земля не подлежит налогообложению.
- С момента открытия рынка земли в 2021 году земля в Украине подорожала с 39 тыс. грн/га до 46 тыс. грн/га в 2024 году, в последующие годы ее стоимость может вырасти примерно на 20%.
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