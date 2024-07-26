Какая земля в Украине не подлежит налогообложению — полный перечень Сегодня 20:02 — Личные финансы

Какая земля в Украине не подлежит налогообложению — полный перечень

Украинцы должны платить налог на землю, которой владеют или пользуются на условиях аренды. Но в отдельных случаях средства с людей не взимают. К примеру, если площадь участка не превышает установленную норму. Или в случае принадлежности к специальному перечню территорий.

Рассказываем, какая земля не подлежит налогообложению.

Льготы для землепользователей

Перечень определен статьей 283 Налогового кодекса. В документе говорится, что уплата земельного налога не распространяется на следующие участки:

сельскохозяйственные зоны радиоактивно загрязненных территорий (в результате Чернобыльской катастрофы);

химически загрязненные сельскохозяйственные угодья, на которые были введены ограничения;

земли во временной консервации или стадии сельскохозяйственного освоения;

земли государственных сортоиспытательных станций и сортоучастков, которые используются для испытания аграрных культур;

земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования (под проезжей частью, на обочине, под мостами и тоннелями, очистными сооружениями и т. п. );

); территории с/х предприятий всех форм собственности и фермерских хозяйств, занятых молодыми садами, ягодниками и виноградниками до момента вступления в пору плодоношения;

кладбища, крематории и колумбарии;

земли, где расположены дипломатические представительства;

земли, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других построек, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций.

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После начала полномасштабного вторжения россии законодательство дополнили несколькими пунктами. Поэтому налог не распространяется на земельные участки, загрязненные взрывоопасными предметами (требующие разминирования). Плюс льгота была установлена ​​для территорий, непригодных для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения минами и другими взрывоопасными предметами.

За какую площадь земли можно не платить налог

Освобождение от финансового бремени имеют земли в разных типах назначения в рамках установленных нормативов. То есть, если собственник или арендатор пользуется участком, площадь которого не превышает определенную норму, налог не уплачивается.

К примеру, в случае с сельскохозяйственной землей льгота предоставляется на площадь до 2 гектаров. Если территорию используют для строительства и обслуживания жилого дома, то норматив в селах составляет не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — до 0,10 га.

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Земли для индивидуального дачного строительства имеют предел 0,10 гектара, для возведения индивидуальных гаражей — 0,01 гектара, для садоводства — 0,12 гектара.

Следует уточнить, что освобождение от налога предусматривается только для льготных категорий украинцев, в частности, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетных семей, пенсионеров по возрасту, ветеранов войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

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