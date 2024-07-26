Какая земля в Украине не подлежит налогообложению — полный перечень
Украинцы должны платить налог на землю, которой владеют или пользуются на условиях аренды. Но в отдельных случаях средства с людей не взимают. К примеру, если площадь участка не превышает установленную норму. Или в случае принадлежности к специальному перечню территорий.
Рассказываем, какая земля не подлежит налогообложению.
Льготы для землепользователей
Перечень определен статьей 283 Налогового кодекса. В документе говорится, что уплата земельного налога не распространяется на следующие участки:
- сельскохозяйственные зоны радиоактивно загрязненных территорий (в результате Чернобыльской катастрофы);
- химически загрязненные сельскохозяйственные угодья, на которые были введены ограничения;
- земли во временной консервации или стадии сельскохозяйственного освоения;
- земли государственных сортоиспытательных станций и сортоучастков, которые используются для испытания аграрных культур;
- земли дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования (под проезжей частью, на обочине, под мостами и тоннелями, очистными сооружениями
и т. п.);
- территории с/х предприятий всех форм собственности и фермерских хозяйств, занятых молодыми садами, ягодниками и виноградниками до момента вступления в пору плодоношения;
- кладбища, крематории и колумбарии;
- земли, где расположены дипломатические представительства;
- земли, предоставленные для строительства и обслуживания культовых и других построек, необходимых для обеспечения деятельности религиозных организаций.
После начала полномасштабного вторжения россии законодательство дополнили несколькими пунктами. Поэтому налог не распространяется на земельные участки, загрязненные взрывоопасными предметами (требующие разминирования). Плюс льгота была установлена для территорий, непригодных для использования в связи с потенциальной угрозой их загрязнения минами и другими взрывоопасными предметами.
За какую площадь земли можно не платить налог
Освобождение от финансового бремени имеют земли в разных типах назначения в рамках установленных нормативов. То есть, если собственник или арендатор пользуется участком, площадь которого не превышает определенную норму, налог не уплачивается.
К примеру, в случае с сельскохозяйственной землей льгота предоставляется на площадь до 2 гектаров. Если территорию используют для строительства и обслуживания жилого дома, то норматив в селах составляет не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — до 0,10 га.
Земли для индивидуального дачного строительства имеют предел 0,10 гектара, для возведения индивидуальных гаражей — 0,01 гектара, для садоводства — 0,12 гектара.
Следует уточнить, что освобождение от налога предусматривается только для льготных категорий украинцев, в частности, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, многодетных семей, пенсионеров по возрасту, ветеранов войны и пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
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