Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году — Finance.ua

Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году Сегодня 07:09 — Аграрный рынок

Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году

В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн.

Об этом говорится в сообщении Национальной Ассоциации сахарников Украины.

«Это самый высокий показатель экспорта сахара в пределах календарного года согласно статистике, которая берет свое начало в 1997 году, когда была создана Национальная Ассоциация сахарников Украины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, 40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза, 60% составляли поставки на мировой рынок, где основными странами-покупателями украинского сахара были страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Северная Македония.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.