Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году — Finance.ua
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Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году

Аграрный рынок
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Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году
Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году
В 2024 году украинские производители установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн.
Об этом говорится в сообщении Национальной Ассоциации сахарников Украины.
Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году
«Это самый высокий показатель экспорта сахара в пределах календарного года согласно статистике, которая берет свое начало в 1997 году, когда была создана Национальная Ассоциация сахарников Украины», — говорится в сообщении.
Украина установила рекорд по экспорту сахара в 2024 году
Как отмечается, 40% экспорта в 2024 году было направлено в страны Европейского Союза, 60% составляли поставки на мировой рынок, где основными странами-покупателями украинского сахара были страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и Северная Македония.
По материалам:
Finance.ua
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