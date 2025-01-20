Доллары «зависли» за рубежом: рф не может вернуть доходы от экспорта — Finance.ua

Доллары «зависли» за рубежом: рф не может вернуть доходы от экспорта Сегодня 15:31 — Мир

Доллары «зависли» за рубежом: рф не может вернуть доходы от экспорта

российские экспортеры могут не вернуть в страну до 30% валютной выручки после ужесточения санкций США против банковского сектора россии.

Об этом пишет The Moscow Times.

«Это существенная сумма, которая негативно влияет на финансовое положение компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки», — отметил управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

По его словам, проблемы с расчетами особенно негативно сказались на компаниях, работающих в сфере сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования.

Самый острый вопрос стоит в расчетах со странами, где традиционно сильны позиции доллара США или местные банки тесно сотрудничают с американскими финансовыми институтами. Иностранные банки могут отказываться проводить платежи на счета даже неподсанкционных кредитных организаций, видя риски секторальных санкций.

Отмечается, что задержки в возврате валютной выручки приведут к замедлению импортного потока в россию. На фоне этих проблем многие экспортеры вынуждены ограничивать расчеты со своими контрагентами, и, следовательно, подрядчики не могут приступить к новым импортным поставкам.

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