Симоненко, Шуфрич и Мураев: Президент ввел в действие решение СНБО по персональным санкциям — Finance.ua

Симоненко, Шуфрич и Мураев: Президент ввел в действие решение СНБО по персональным санкциям Сегодня 17:30

Симоненко, Шуфрич и Мураев: Президент ввел в действие решение СНБО по персональным санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о санкциях в отношении пропагандистов россии и людей, перешедших на сторону врага во время войны.

Об этом Зеленский сказал во время видеообращения

«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, работающих на россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает россии продолжать войну», — сказал Зеленский.

Он добавил, что идет процесс лишения государственных наград.

«Звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине», — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, сейчас идет подготовка новых санкционных решений, которые вскоре будут обнародованы, отметил он.

Впоследствии соответствующий указ Президента № 38/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» был обнародован на сайте Офиса Президента.

Согласно приложению к указу применяется, в частности, такие санкции, как блокирование активов, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; полный или частичный запрет на совершение сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно настоящему Закону и другое.

Среди подсанкционных лиц — Нестор Шуфрич, Евгений Мураев, Петр Симоненко, Константин Григоришин, Ружена Рублева и другие.

Также указом лишены государственных наград ряд лиц, среди которых — Юрий Бойко, Юрий Башмет, Виктор Садовничий и другие.

Санкции наложены сроком на 10 лет, лишение государственных наград — бессрочно.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Укрінформ По материалам:

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