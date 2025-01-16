США внесли банк, базирующийся в Кыргызстане, в SDN List за участие в схеме обхода санкций против рф — Finance.ua
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США внесли банк, базирующийся в Кыргызстане, в SDN List за участие в схеме обхода санкций против рф

Фондовый рынок
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США внесли банк, базирующийся в Кыргызстане, в SDN List за участие в схеме обхода санкций против рф
США внесли банк, базирующийся в Кыргызстане, в SDN List за участие в схеме обхода санкций против рф
Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) внесло в базирующийся в Кыргызстане санкционный список Керемет Банк (Keremet bank), говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается в пресс-релизе Минфина, по крайней мере, с лета 2024 года должностные лица этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.
российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, находящийся под американскими санкциями, как отмечает OFAC, также был привлечен к переговорам по поводу роли Керемет Банка в схеме уклонения от санкций.
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«В 2024 году министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет акций Керемет Банка фирме, тесно связанной с российским олигархом, который имеет связи с российским правительством. Покупка Керемет Банка была направлена ​​на создание для россии центра по уклонению от санкций для оплаты импорта и получения платежей за экспорт», — отмечается в релизе.
По информации ведомства, киргизский банк «был признан виновным в проведении или содействии (…) транзакциям или предоставлении каких-либо услуг, связанных с российским ВПК».
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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