Подробности о юбилейном iPhone 20 Сегодня 18:10 — Фондовый рынок

Подробности о юбилейном iPhone 20

Apple начала подготовку к производству будущего флагманского смартфона iPhone 20, в котором будет применен ряд передовых технологий.

Премьера гаджета состоится в 2027-м — в год 20-летнего юбилея выпуска оригинального айфона. Об этом сообщает инсайдер Fixed Focus Digita, пишет УНИАН.

По данным инсайдера, производственные линии уже модернизированы для сборки юбилейных телефонов, в конструкции которых ожидаются серьезные изменения. В частности, iPhone 20 снова получит стеклянную заднюю панель, от которой Apple отказалась в последних поколениях iPhone.

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Утверждается, что смартфон получит специальный OLED-экран от Samsung с плавными микроизгибами со всех четырех сторон: экран словно перетекает в корпус, не покидая четких пределов. Технология Face ID будет полностью встроена под экран, благодаря чему вырез Dynamic Island снизится до небольшого отверстия исключительно для селфи-камеры.

В техническом плане также предстоят серьезные изменения. Камера получит новый сенсор LOFIC для расширения динамического диапазона и повышения качества снимков в сложных условиях освещения, а литий-ионный аккумулятор уступит место кремний-анодному.

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По имеющимся данным, Apple планирует выпустить две модели юбилейного смартфона, которые станут преемниками моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Таким образом компания сознательно пропустит название iPhone 19.

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