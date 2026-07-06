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Apple выпустит всего до 8 млн складных iPhone в 2026 году

Фондовый рынок
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Apple может столкнуться с серьезным дефицитом своего первого складного iPhone, который, по слухам, выйдет под названием iPhone Ultra.
По оценке аналитика Мин-Чи Куо, компания сможет выпустить всего 7−8 млн устройств до конца 2026 года, а к моменту анонса осенью будет готово не больше 0,5−1 млн смартфонов.
Для сравнения, в третьем квартале Apple планирует отгрузить 20−22 млн. моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, что существенно превышает ожидаемые объемы производства сложного смартфона.
По мнению Куо, из-за ограниченных поставок покупатели могут ждать своих заказов от четырех до шести недель или дольше. Он также не исключает, что на вторичном рынке новинка будет продаваться с наценкой 50−100%.
Аналитик отмечает, что Apple все еще может представить складывающийся iPhone в сентябре вместе с другими новинками, однако начало продаж не обязательно состоится сразу после презентации. Подобный сценарий компания уже использовала в 2017 году с iPhone X, который поступил в продажу только спустя несколько недель после анонса.
По предварительным слухам, складывающийся iPhone получит 5,5-дюймовый внешний и 7,8-дюймовый внутренний дисплеи, толщину менее 5 мм в разложенном состоянии и цену от $2300 до $2500.
По материалам:
Економічна Правда
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