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ЕБРР инвестирует 20 млн евро в стеклозавод в Гостомеле

Фондовый рынок
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ЕБРР инвестирует 20 млн евро в стеклозавод в Гостомеле
ЕБРР инвестирует 20 млн евро в стеклозавод в Гостомеле
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует до 20 млн евро в финансирование операционной деятельности ЧАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод» на протяжении 2026−2027 годов.
Об этом говорится в материалах ЕБРР, передает Интерфакс-Украина.
Финансирование предусматривает участие банка в семилетнем транше займа, который финансовая структура Vetro-Recycling AG привлекает путем выпуска долговых расписок. Проект был одобрен 16 июня 2026 года.
В ЕБРР отмечают, что средства помогут украинскому предприятию покрыть текущий дефицит ликвидности, сохранить кадровый потенциал и компенсировать недостаток финансирования, возникший из-за сложной рыночной ситуации в Украине.
Vetro-Recycling AG является финансовой компанией Vetropack Group и на 100% принадлежит Vetropack Holding AG. Швейцарская группа производит стеклянную тару на восьми производственных площадках в семи странах Европы.
ЧАО «Ветропак Гостомельский стеклозавод» специализируется на производстве и реализации стекольной тары в Украине. Контрольный пакет акций компании Vetropack Group приобрела еще в 2006 году.
По данным компании, на заводе сейчас работают 329 сотрудников. У предприятия две стекловаренные печи, восемь производственных линий, общая мощность плавления стекла составляет 600 тонн в сутки.
В начале июня 2025 г. завод ввел в эксплуатацию вторую восстановленную стекловаренную печь, которая была серьезно повреждена в первые недели полномасштабного вторжения россии. Работы по ее восстановлению длились около двух лет.
Финансовые показатели предприятия свидетельствуют о постепенном возобновлении производства. По данным Opendatabot, в 2025 году активы завода выросли на 22% - до 1,86 млрд грн, а доход увеличился на 36,2% - до 1,52 млрд грн.
В то же время предприятие оставалось убыточным: чистый убыток по итогам года вырос на 89,1% и составил 412,21 млн. грн. Поэтому привлечение финансирования от ЕБРР должно обеспечить стабильную работу завода в ближайшие годы и поддержать его деятельность в условиях войны.
По материалам:
Finance.ua
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