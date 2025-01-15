США ввели санкции против 37 китайских компаний — Finance.ua
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США ввели санкции против 37 китайских компаний

Мир
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США ввели санкции против 37 китайских компаний
США ввели санкции против 37 китайских компаний
Администрация действующего американского президента Джо Байдена добавила еще 37 китайских компаний в список тех, кому запрещено ввозить товары в США из-за вероятного использования принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском регионе.
Об этом сообщает Вloomberg.
Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности США, в список вошли горнодобывающий гигант Zijin Mining Group, компании по солнечной энергетике, в частности, дочерняя компания JA Solar Technology Co и производитель текстиля Huafu Fashion Co.
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Как отмечается, на американские и европейские компании оказывалось давление с требованием отказаться от фабрик, производящих одежду и другие товары в Синьцзян-Уйгурском регионе. Это происходило на фоне сообщений о лагерях принудительного труда и других неприемлемых условиях, в которых работает местное уйгурское население. Китай, в свою очередь, отрицает эти утверждения.
Эти дополнения к санкционному списку являются наибольшим расширением перечня, согласно Закону о предотвращении принудительного труда уйгуров, с момента его принятия Соединенными Штатами Америки в 2021 году. Общее количество запрещенных компаний выросло до 144.
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Представитель МИД Китая Го Цзякунь на очередном брифинге в Пекине назвал закон «злом» и заявил, что запрет на деятельность компаний является «вмешательством во внутренние дела страны». Он добавил, что Пекин будет «принимать решительные меры для твердой защиты законных прав и интересов китайских предприятий».
По материалам:
Укрінформ
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