США оштрафовали третьего по величине производителя микросхем за поставки в Китай — Finance.ua

США оштрафовали третьего по величине производителя микросхем за поставки в Китай Сегодня 22:49 — Фондовый рынок

США оштрафовали третьего по величине производителя микросхем за поставки в Китай

США наложили штраф в размере 500 тысяч долларов на нью-йоркскую компанию GlobalFoundries. Она отправляла микросхемы аффилированной компании китайского производителя SMIC.

Об этом сообщает Reuters

В своем заявлении Министерство торговли США сообщило, что GlobalFoundries отправило 74 груза на сумму 17,1 млн долларов по адресу SJ Semiconductor, дочерней компании SMIC, без запроса на получение лицензии.

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SMIC и SJ Semiconductor были внесены в список торговых ограничений, известный как «список субъектов», в 2020 году из-за вероятных связей SMIC с китайским военно-промышленным комплексом. SMIC отрицает свою вину.

Экспорт в фирмы из списка требует труднодоступной лицензии, на которую GlobalFoundries не подавала.

В своем заявлении GlobalFoundries заявила, что компания сожалеет о «непреднамеренном действии, вызванном ошибкой при введении данных, допущенной перед регистрацией компании», которая привела к случайной отгрузке устаревших чипов без лицензии.

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