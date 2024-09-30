Китай и США спровоцировали существенный рост цен на топ-3 драгоценных металла в мире — Finance.ua
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Китай и США спровоцировали существенный рост цен на топ-3 драгоценных металла в мире

Банковские металлы
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Китай и США спровоцировали существенный рост цен на топ-3 драгоценных металла в мире
Китай и США спровоцировали существенный рост цен на топ-3 драгоценных металла в мире
Драгметаллы продолжают расти в цене. Золото, серебро и медь получили поддержку на рынке двух самых мощных экономик мира — США и Китая.

Как изменилась цена золота, серебра и меди за неделю

На конец недели, завершившейся 27 сентября, золото стоило 2648 долларов за унцию. На предыдущей торговой сессии драгметалл зафиксировал новый исторический максимум. Речь идет о цене на уровне 2672 долларов за унцию. Золото дорожает благодаря решению Федеральной резервной системы США о снижении ставок и внедрении экономических стимулов в Китае, сообщает Trading Economics.
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Торги 27 сентября 2024 года серебро завершило с ценой на уровне 31,65 доллара за унцию, согласно данным Markets Insider. Более того, за день стоимость металла взлетела до пикового уровня за 12 лет. В то же время текущие ценовые уровни серебра все еще далеко от исторического рекорда, который зафиксировали в 2011 году.
За последнюю неделю медь подорожала примерно на 7% до 4,6 доллара за фунт (0,45 кг). Металл вырос в цене на фоне новостей о внедрении экономических стимулов в Китае, который является второй экономикой мира. В частности, ожидается, что спрос на медь вырастет. Стоит добавить, что именно Китай является крупнейшим потребителем металла в мире. В то же время тонна меди на конец недели стоила 9982,50 доллара, сообщает LME.
Как изменилась стоимость металлов за 5 дней, согласно данным MarketWatch:
  • Серебряно выросло в цене на 1,33%;
  • Золото подорожало на 1,28%;
  • Медь прибавила в цене 5,85%.
По материалам:
Телеканал 24
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