Украинцы увеличили покупку золота
Сколько золота и серебра купили украинцы
Сколько золота украинцы покупали за год
- январь — 849 тройских унций на $3,976 млн;
- февраль — 609 тройских унций на $3,061 млн;
- март — 918 тройских унций на $4,496 млн;
- апрель — 617 тройских унций на $2,909 млн;
- май — 609 тройских унций на $2,795 млн;
- июнь — 684 тройские унции на $2,907 млн;
- июль — 652 тройских унций на $2,654 млн.
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