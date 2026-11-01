Украинцы увеличили покупку золота

В сентябре 2026 года украинцы приобрели 602 тройских унций золота на сумму около $2,6 млн. Это на 4% больше, чем в августе.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Сколько золота и серебра купили украинцы

В сентябре население купило 602 тройских унций золота (2,614 млн долларов в эквиваленте).

Также население за отчетный период купило 803 тройских унций серебра (52 тыс. долларов в эквиваленте).

Есть сбережения, но не знаете, как грамотно ими распорядиться? На курсе «Портфельное инвестирование» от Академии Минфин разберетесь в разных типах активов, определите свой риск-профиль и научитесь балансировать портфель в соответствии с инвестиционными целями.

Сколько золота украинцы покупали за год

За январь-июль объемы продаж золота населению изменялись ежемесячно:

январь — 849 тройских унций на $3,976 млн;

февраль — 609 тройских унций на $3,061 млн;

март — 918 тройских унций на $4,496 млн;

апрель — 617 тройских унций на $2,909 млн;

май — 609 тройских унций на $2,795 млн;

июнь — 684 тройские унции на $2,907 млн;

июль — 652 тройских унций на $2,654 млн.

По итогам 2025 года население приобрело более 463 кг золота или 14 890 тройских унций.

В сентябре банки ввезли в Украину наличную валюту на $1,123 млрд в эквиваленте. Это на 52% больше, чем в августе, и самый большой месячный показатель с начала 2026 года.

В частности, объем ввезенной наличности в долларах США составил $753,732 млн, что на 32% больше, чем месяцем ранее.