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Украинцы увеличили покупку золота

Банковские металлы
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В сентябре население купило 602 тройских унций золота (2,614 млн долларов в эквиваленте).
В сентябре население купило 602 тройских унций золота (2,614 млн долларов в эквиваленте).
В сентябре 2026 года украинцы приобрели 602 тройских унций золота на сумму около $2,6 млн. Это на 4% больше, чем в августе.
Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Сколько золота и серебра купили украинцы

В сентябре население купило 602 тройских унций золота (2,614 млн долларов в эквиваленте).
Также население за отчетный период купило 803 тройских унций серебра (52 тыс. долларов в эквиваленте).

Сколько золота украинцы покупали за год

За январь-июль объемы продаж золота населению изменялись ежемесячно:
  • январь — 849 тройских унций на $3,976 млн;
  • февраль — 609 тройских унций на $3,061 млн;
  • март — 918 тройских унций на $4,496 млн;
  • апрель — 617 тройских унций на $2,909 млн;
  • май — 609 тройских унций на $2,795 млн;
  • июнь — 684 тройские унции на $2,907 млн;
  • июль — 652 тройских унций на $2,654 млн.
По итогам 2025 года население приобрело более 463 кг золота или 14 890 тройских унций.
В сентябре банки ввезли в Украину наличную валюту на $1,123 млрд в эквиваленте. Это на 52% больше, чем в августе, и самый большой месячный показатель с начала 2026 года.
В частности, объем ввезенной наличности в долларах США составил $753,732 млн, что на 32% больше, чем месяцем ранее.
Наличный евро ввезли на $365,453 млн в эквиваленте. Это в 2,3 раза больше, чем в августе.
По материалам:
Українські Новини
ЗолотоБанковские металлыИнвестиции
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