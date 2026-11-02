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Медь снова начала дорожать

Банковские металлы
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Медь снова начала дорожать
Медь снова начала дорожать
Издание Bloomberg сообщает, что по состоянию на 12.10 по киевскому времени на Лондонской бирже металлов цена на медь выросла на 0,7% - до 14 246 долларов за тонну после падения на 1,4% 30 октября, завершив третью неделю падение подряд.
Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,25 доллара.

Причины

Большинство азиатских и европейских акций подорожали вместе с фьючерсами на американские акции на фоне возобновления склонности к риску, в то время как цены на нефть снизились на фоне сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет уделить больше времени на дипломатические переговоры с Ираном, прежде чем принимать решение о возобновлении атак.
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В последние два месяца медь торговалась в относительно узком диапазоне около 14 500 долларов, при этом инвесторы отслеживали неопределенности по ряду направлений, включая стабильность затрат на искусственный интеллект, перспективы введения США пошлин на рафинированную медь и риск военной эскалации на Ближнем Востоке.
Медь также находит определенную поддержку в признаках ограничений производства на рудниках. В прошлом квартале объемы добычи в Чили упали до самого низкого уровня не менее двух десятилетий, и в следующем году страна прогнозирует лишь умеренное восстановление.
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«Медь сталкивается со структурными проблемами со стороны предложения, что обеспечивает устойчивый потенциал роста цен, пока мировой экономический рост остается стабильным», —
Ранее мы писали, что цены на медь упали и как это связано с ИИ.
В этом году медь подорожала примерно на 14%. Росту цен способствовал значительный приток металла в США на фоне предположений, что администрация Трампа введет пошлину на рафинированную медь. В то же время трейдеры все больше сомневаются, что Вашингтон действительно решится на такой шаг.
Ситуация может осложниться: по прогнозу министра финансов Чили Хорхе Кироса, в текущем году добыча меди в стране сократится на 8−9%. Это усугубляет перспективы горнодобывающей отрасли Чили, крупнейшей в мире страны-производителя меди. Работу шахт в стране нарушили ряд смертельных аварий и экстремальные погодные условия.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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