Медь снова начала дорожать

Издание Bloomberg сообщает, что по состоянию на 12.10 по киевскому времени на Лондонской бирже металлов цена на медь выросла на 0,7% - до 14 246 долларов за тонну после падения на 1,4% 30 октября, завершив третью неделю падение подряд.

Таким образом, 1 килограмм металла стоит 14,25 доллара.

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Причины

Большинство азиатских и европейских акций подорожали вместе с фьючерсами на американские акции на фоне возобновления склонности к риску, в то время как цены на нефть снизились на фоне сообщения о том, что президент США Дональд Трамп хочет уделить больше времени на дипломатические переговоры с Ираном, прежде чем принимать решение о возобновлении атак.

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В последние два месяца медь торговалась в относительно узком диапазоне около 14 500 долларов, при этом инвесторы отслеживали неопределенности по ряду направлений, включая стабильность затрат на искусственный интеллект, перспективы введения США пошлин на рафинированную медь и риск военной эскалации на Ближнем Востоке.

Медь также находит определенную поддержку в признаках ограничений производства на рудниках. В прошлом квартале объемы добычи в Чили упали до самого низкого уровня не менее двух десятилетий, и в следующем году страна прогнозирует лишь умеренное восстановление.

«Медь сталкивается со структурными проблемами со стороны предложения, что обеспечивает устойчивый потенциал роста цен, пока мировой экономический рост остается стабильным», —

Ранее мы писали , что цены на медь упали и как это связано с ИИ.

В этом году медь подорожала примерно на 14%. Росту цен способствовал значительный приток металла в США на фоне предположений, что администрация Трампа введет пошлину на рафинированную медь. В то же время трейдеры все больше сомневаются, что Вашингтон действительно решится на такой шаг.