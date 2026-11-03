Какая цена на золото в Украине в начале ноября

Цена на золото в Украине в начале ноября показывает понижение по сравнению с большей частью октября.

Напомним, в октябре стоимость грамма чистого золота по курсу Национального банка колебалась в диапазоне от 5 848,29 грн (минимум месяца 26 октября) до 6 066,59 грн (пик 14 октября).

Причины

Это вызвано падением мировых котировок на драгоценный металл, из-за чего октябрь показал один из худших результатов для золота за длительное время (падение на мировых рынках составило около 3,7%).

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По состоянию на начало ноября официальная учетная цена упала до 183 039,35 грн. за унцию, что составляет около 5 653,91 за 1 грамм.

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В общем, наблюдается ежедневное колебание цен на золото в зависимости от курса валют и мировой цены за унцию.

Напомним, в сентябре 2026 года украинцы приобрели 602 тройских унции золота на сумму около $2,6 млн. Это на 4% больше, чем в августе.

По итогам 2025 года население приобрело более 463 кг золота или 14 890 тройских унций. В сентябре банки ввезли в Украину наличную валюту на $1,123 млрд. в эквиваленте. Это на 52% больше, чем в августе, и самый большой месячный показатель с начала 2026 года.

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