«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут) — Finance.ua
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«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут)

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«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут)
«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут)
Поезд № 95/96 Киев — Рахов стал флагманским и получил название «Гуцульщина». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
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«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд Киев — Рахов под названием «Гуцульщина».
Гарантированные опции этого флагманского поезда:
  • новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с удобствами (вакуумные туалеты без закрытий на санитарные зоны) кондиционеры, розетки, регулирование образования, розетки в купе);
  • приведенные к современному стандарту туалеты с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
  • фирменное название и логотип с результатами истории поезда и маршрута.
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Опционально во флагманском поезде также могут быть:
  • дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);
  • пеленальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;
  • инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;
  • игротека на борту.⠀
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Расписание

Поезд № 95/96 Киев — Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50.
В обратном направлении:
отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.⠀
В Укрзализныце напомнили, что «Гуцульщина» — это уже седьмой флагманский поезд Укрзализныци. Также курсируют:
№ 15/16 Харьков — Ясиня «Лесь Курбас».
№ 17/18 Харьков — Ужгород «Сковорода».
№ 79/80 Днепр — Львов «Сичеслав».
№ 91/92 Киев — Львов «Леополис».
№ 105/106 Киев — Одесса «Черноморец».
№ 7/8 Киев — Черновцы «Буковина».
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Флагманские поезда маркированы в приложении Укрзализныци специальной отметкой для легкого поиска при получении билетов.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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