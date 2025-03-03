«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут) — Finance.ua

«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут) Сегодня 16:44 — Фондовый рынок

«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд (маршрут)

Поезд № 95/96 Киев — Рахов стал флагманским и получил название «Гуцульщина». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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«Укрзализныця» открыла новый флагманский поезд Киев — Рахов под названием «Гуцульщина».

Гарантированные опции этого флагманского поезда:

новые (выпущенные после 2021 года) или модернизированные вагоны с удобствами (вакуумные туалеты без закрытий на санитарные зоны) кондиционеры, розетки, регулирование образования, розетки в купе);

приведенные к современному стандарту туалеты с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с результатами истории поезда и маршрута.

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Опционально во флагманском поезде также могут быть:

дополнительные элементы безопасности (видеонаблюдение в коридоре вагона, звуковая сигнализация и тревожные кнопки в купе);

пеленальные столики в некоторых новых вагонах и мобильные детские манежи;

инклюзивный вагон с пандусами в составе поезда;

игротека на борту.⠀

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Расписание

Поезд № 95/96 Киев — Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50.

В обратном направлении:

отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.⠀

В Укрзализныце напомнили, что «Гуцульщина» — это уже седьмой флагманский поезд Укрзализныци. Также курсируют:

№ 15/16 Харьков — Ясиня «Лесь Курбас».

№ 17/18 Харьков — Ужгород «Сковорода».

№ 79/80 Днепр — Львов «Сичеслав».

№ 91/92 Киев — Львов «Леополис».

№ 105/106 Киев — Одесса «Черноморец».

№ 7/8 Киев — Черновцы «Буковина».

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Флагманские поезда маркированы в приложении Укрзализныци специальной отметкой для легкого поиска при получении билетов.

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