Госдеп США объявил о намерении уволить почти 15% своего внутреннего персонала — Finance.ua

Госдеп США объявил о намерении уволить почти 15% своего внутреннего персонала Сегодня 07:12 — Мир

Госдеп США объявил о намерении уволить почти 15% своего внутреннего персонала

Государственный департамент США объявил о планах масштабных увольнений в рамках самой существенной за десятилетие реорганизации дипломатической службы страны.

Об этом пишет The Guardian

По словам чиновников, сокращения приведут их миссию в соответствие с видением президента США Дональда Трампа об «Америке превыше всего».

Увольнения, которые официально называют «сокращением штата», а также добровольные отставки коснутся около 15% сотрудников госдепартамента. По словам высокопоставленного чиновника, речь идет примерно о 1800 человек. В рамках реорганизации также будут объединены или полностью ликвидированы несколько сотен управлений.

«В ближайшие дни департамент уведомит отдельных сотрудников, которых коснется сокращение. В первую очередь мы хотим поблагодарить их за преданную службу Соединенным Штатам», — говорится в служебной записке, подписанной заместителем госсекретаря по управлению и ресурсам Майклом Ригасом.

В госдепе заявили, что стремятся устранить дублирование функций и структур. Так, в ведомстве действуют сразу три офиса, которые занимаются санкционной политикой, а другие подразделения, по словам чиновников, «размножились» в эпоху после Холодной войны, особенно при администрации Билла Клинтона.

«Мы анализировали функции, которые дублируются, пересекаются или уже не отвечают внешнеполитическим приоритетам президента в мире после Холодной войны», — объяснил один из высокопоставленных чиновников, проводивший брифинг по реформе.

Читайте также Может ли работник отозвать заявление об увольнении

По словам чиновников, эти изменения должны усилить региональные бюро благодаря упрощению вертикали управления. Ожидается, что это усилит роль политических назначенцев и сделает громоздкую бюрократическую систему госдепа более управляемой для администрации Трампа.

«Множество этих изменений касается дублирующих структур: часть пересекающихся функций будет передана в региональные бюро или посольства — в те, которые непосредственно занимаются дипломатией на местах», — отметил чиновник.

Некоторые бюро, специализирующиеся на вопросах иммиграции или продвижения демократии, претерпевают существенные изменения в условиях администрации Трампа, которая скептически относится к традиционной американской дипломатии за рубежом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.