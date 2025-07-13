Самые доступные для жизни страны ЕС — Евростат — Finance.ua
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Самые доступные для жизни страны ЕС — Евростат

Мир
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Самые доступные для жизни страны ЕС — Евростат
Самые доступные для жизни страны ЕС — Евростат
Самая высокая стоимость жизни среди стран Европейского Союза — в Дании, а самая низкая — в Болгарии.
Об этом свидетельствует аналитика Евростата, опубликованная в 2024 году.
В исследовании учли расходы домохозяйств на базовые нужды: продукты питания, жилье, алкоголь, табак и другие товары и услуги.

Какие страны ЕС самые доступные для жизни

В тройку лидеров среди самых доступных стран ЕС попали Болгария, Румыния и Польша.
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В частности, жизнь в Болгарии на 40,3% дешевле среднего показателя по ЕС, в Румынии — на 36,3%, а в Польше — на 27,8%.

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Эксперты объясняют, что использование национальных валют в этих странах является одним из факторов сохранения относительной ценовой стабильности.

Самые дорогие для жизни страны ЕС

Дания является самой дорогой страной для жизни в ЕС. Цены в стране превышают среднеевропейские на 43,1%.
На второй строчке — Ирландия, где стоимость жизни превышает среднеевропейский уровень на 43,1%.
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Третье место у Люксембурга (+32,8%).
Высокую стоимость жизни в этих странах объясняют дорогими услугами, энергоносителями и продуктами.

Стоимость продуктов

Самые заметные расхождения в ценах фиксируются на мясо, хлеб, алкоголь и табачные изделия.
В частности, в Люксембурге мясо на 37% дороже, чем в среднем по ЕС, тогда как в Словакии почти на 30% дешевле.
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В Польше продукты питания дешевле на 14,4%, а табак — на 33,5%.

Цены на жилье в Европе

Напомним, цены на жилье в Европейском Союзе продолжают расти. По данным Евростата, в первом квартале 2025 года стоимость жилья выросла на 5,7% в годовом исчислении, а аренда — на 3,2%. По сравнению с последним кварталом 2024 года цены на жилье поднялись на 1,4%, а на аренду — на 0,9%.
По материалам:
inpoland
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