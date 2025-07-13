В Германии резко сократилось количество заявлений об убежище — Finance.ua

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В Германии резко сократилось количество заявлений об убежище

Мир
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В Германии резко сократилось количество заявлений об убежище
В Германии резко сократилось количество заявлений об убежище
По итогам первого полугодия 2025 г. в Германии резко сократилось количество просителей убежища.
Об этом пишет Welt am Sonntag.
В отчете ЕС отмечено, что с 1 января по 30 июня в Германии было зарегистрировано 65 495 заявлений о предоставлении убежища. Это на 43% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Таким образом, страна впервые за много лет оказалась не на первом месте по количеству заявлений об убежище в ЕС.
Эту позицию заняла Испания с 76 020 заявлений, за ней следует Франция с 75 428 заявлений.
В целом за первое полугодие этого года количество заявлений в ЕС составило 388 299 — на 23% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.
По материалам:
Слово і Діло
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