В Германии уменьшат выплаты некоторым беженцам из Украины — Finance.ua

В Германии уменьшат выплаты некоторым беженцам из Украины Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Германии уменьшат выплаты некоторым беженцам из Украины

Украинцам, которые обратились к Германии за получением временной защиты от войны после 1 апреля 2025 года, будут платить меньше, чем прибывшим ранее. Вместо 563 евро на человека, как и безработным немцам, новоприбывшим украинцам будут платить 441 евро, что является прожиточным минимумом в Германии для просителей убежища со всего мира.

Об этом пишет DW.

Однако для реализации этих планов нужно принять изменения в целый ряд законов о социальной защите и статусе беженцев, а также многочисленные подзаконные акты, которые еще нужно согласовать на разных уровнях — от федерального до земельного и коммунального.

Когда вступят в силу соответствующие изменения, в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов Германии не прогнозируют.

«Министерство ведет подготовку к законодательному процессу. Цель — как можно быстрее одобрить изменения на заседании Кабинета министров», — рассказали в ведомстве.

Поскольку проекты соответствующих изменений в законы еще не поступали на рассмотрение Бундестага, законодательный процесс, вероятно, продлится еще не один месяц.

Спикер министерства напомнил, что правительство не отказывается от планов разделить украинских беженцев на две группы. Прибывшие в Германии до 1 апреля 2025 года будут получать полную социальную защиту, а прибывшие после — меньшую сумму, которую получают и беженцы из других стран.

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Министерство труда и социальных вопросов пытается найти законодательное решение, которое будет иметь минимальную административную нагрузку на ведомства социальной защиты. Дело в том, что социальные выплаты для безработных, получаемые украинскими беженцами, покрываются из целого ряда фондов, в том числе за счет дотации из федерального бюджета. Содержание беженцев по обычной процедуре, на которую переводят новоприбывших украинцев, ложится на плечи местных бюджетов.

Еще больше местные общины в Германии опасаются бюрократического хаоса. «Реализация „задним числом“ требует значительных процедурных изменений и доработок во взаимодействии „Джобцентров“ (ведомств по вопросам трудоустройства) и отделов социальной защиты при местных общинах, что резко увеличит административную нагрузку», — отметили в Немецком союзе городов и общин.

Кроме выплат и оформления документов, на местные общины будет возложена ответственность за размещение беженцев в приютах и ​​социальных помещениях, тогда как раньше украинцы имели возможность арендовать жилье по своему усмотрению, если удавалось найти свободные квартиры, которые по цене вкладываются в социальный бюджет. Еще одно бремя на плечи общин — медицинское обеспечение. Ведь новоприбывшие украинские беженцы лишатся медицинского страхования, которое украинцам до сих пор предоставляли наравне с немцами.

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Однако самые большие опасения общин — жалобы и иски от недовольных потерей выплат украинских беженцев.

В то же время эксперт по вопросам социальной защиты юридической компании Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц (Thomas Franz) успокоил: возвращать «лишние» выплаты, полученные после 1 апреля, украинским беженцам, скорее всего, не придется.

Наибольший потенциал юридических споров адвокат усматривает в вопросах, связанных с арендой жилья. Это касается беженцев из Украины, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года и арендовавших жилье до момента принятия законодательных изменений, которыми, как ожидается, будет ограничено право украинских беженцев самостоятельно выбирать место жительства и сокращена дотация на жилье.

«В зависимости от того, что именно будет прописано в законе, через три месяца, когда истекут стандартные сроки расторжения договора аренды, может возникнуть вопрос, что людей будут выселять на улицу или в приют для беженцев. Но когда речь идет о семьях с детьми, то такое выселение противоречило бы принципу защиты благосостояния ребенка», — пояснил он.

Deutsche Welle По материалам:

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