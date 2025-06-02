Что остается от зарплаты после уплаты налогов в Германии — Finance.ua

Что остается от зарплаты после уплаты налогов в Германии Сегодня 17:02 — Личные финансы

Что остается от зарплаты после уплаты налогов в Германии

Когда вы только начинаете работать в Германии, первый вопрос: сколько же останется «на руки» после уплаты всех налогов? На первый взгляд все просто: брутто — это ваша зарплата до налогов, нетто — после. Но на самом деле все сложнее.

Эксперты издания Ukrainian in Germany объяснили, в чем разница.

Что означает брутто и нетто

В трудовом договоре обычно указана брутто-зарплата — это сумма до всем отчислений. А вот нетто — это уже то, что приходит на ваш счет. С брутто рассчитывают налоги и социальные взносы.

Например, если у вас указано 3000 € брутто, то на руки вы получите где-то 2000−2200 €.

Основные налоги в Германии

Подоходный налог (Einkommensteuer)

Это основной налог в Германии. Он прогрессивный — чем выше зарплата, тем выше процент. Доходы до 10 908 € в год вообще не облагаются налогом (данные на 2023 год). Если вы зарабатываете больше — ставка начинается с 14% и может достигать 45%.

Ставка зависит не только от дохода, но и от налогового класса, семейного статуса, детей и даже вероисповедания.

Солидарный вклад (Solidaritätszuschlag)

Его платят не все — только те, у кого достаточно высокий доход. Он составляет 5,5% от подоходного налога.

Церковный налог (Kirchensteuer)

Если вы принадлежите к церкви, с вас могут удерживать 8−9% подоходного налога. В Баварии — 8%, в других землях — 9%. Если не желаете платить, можно официально выйти из церкви.

Социальные взносы

Пенсионное страхование (Rentenversicherung)

Составляет 18,6% от зарплаты. Половину платит работодатель, другую вы. Из 3000 € брутто — это почти 280 €.

Медицинское страхование (Krankenversicherung)

Общая ставка — около 14,6%, плюс индивидуальный дополнительный взнос. Сумма делится пополам между вами и работодателем.

Безработица и уход (Arbeitslosenversicherung и Pflegeversicherung)

Взнос на случай безработицы — 2,6%, на случай потребности в уходе — 3,05% (или 3,4% для бездетных). Также делятся пополам с работодателем.

Налоговые классы

В Германии существует 6 налоговых классов. Они сильно влияют на вашу нетто-зарплату.

Например, одинокий работник автоматически попадает в класс I. А вот если ваш партнер не работает — класс III будет более выгодным.

Класс Для кого I Одинокие, холостые II Родители-одиночки III Женатые, партнер зарабатывает мало IV Женаты с примерно одинаковыми доходами V Если партнер в III классе VI Если у вас есть вторая работа

Сколько остается после отчислений

Ориентировочные примеры:

3000 € брутто, класс I (одинокий): на руки — 2000−2200 €

4000 € брутто, класс III (женатый): на руки — 2800−3000 €

2500 € брутто, класс II (одиночка с ребенком): на руки — 1800−1950 €

Узнать свою нетто-зарплату можно, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Например:

Напомним, средняя годовая зарплата в Германии в начале 2025 года составляла 50 493 евро (брутто), то есть в месяц это около 4207,75 евро (для сравнения, в 2024-м показатель за год был 45 358 евро). Те, у кого опыт работы более 20 лет, получают 48 000 евро/год, работники без опыта (до 1 года) — 38 250 евро.

С 1 января 2025 года минимальная зарплата в Германии составляет €12.82 в час или примерно €2051-€2222 в месяц за 40 рабочих часов.

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