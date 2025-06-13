За что можно получить штраф от 100 евро в Италии — Finance.ua
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За что можно получить штраф от 100 евро в Италии

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За что можно получить штраф от 100 евро в Италии
За что можно получить штраф от 100 евро в Италии
Более 163 тысяч украинцев получили убежище в Италии, преимущественно это женщины с детьми. Также ежегодно много туристов посещают эту страну.
Но в этой стране действует много ограничений по самым популярным среди путешественников направлениям.
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Что же запрещено делать в Италии и какие штрафы можно получить — читайте ниже:
Еда: где можно, а где нет
Нельзя есть, пить или оставлять мусор у исторических достопримечательностей, в том числе у фонтанов, соборов и мостов.
Например, в Риме запрещено есть на лестнице Испанской площади или у фонтана Треви. Штраф может составлять 100 — 400 евро.
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Купание
Мочить ноги или купаться в исторических фонтанах, включая Рим и Флоренцию, строго запрещено. Фотографируйте их, но не прикасайтесь к воде, иначе могут выписать штраф в размере 240 — 450 евро.
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Следы на памятниках
В Италии строго-настрого запрещено вырезать инициалы, рисовать или иным образом портить исторические памятники. За это могут выписать штраф в размере 1000 евро и даже депортировать в зависимости от причиненного ущерба.
Рыбалка
В Италии нельзя ловить рыбу в реках или озерах без специальной лицензии. Если нарушить это правило, могут выписать штраф до 1 000 евро.
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Напомним, ранее наличие итальянских корней было достаточным для того, чтобы человеку выдали гражданство Италии. Однако недавно правительство ужесточило правила выдачи гражданства по происхождению.
Теперь тем людям, у которых есть итальянские корни, стало труднее получить паспорт страны.
Согласно новым правилам, заявители должны:
  • иметь по крайней мере одного итальянца среди родителей, дедушек или бабушек;
  • продемонстрировать знание итальянского языка, что раньше было необходимо только для натурализации через проживание или брак;
  • сдать квалификационный экзамен — это государственный экзамен из 5 частей, который проводится несколько раз в год, или эквивалентный тест высшего уровня для тех, кто не проживает в Италии.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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