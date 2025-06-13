За что можно получить штраф от 100 евро в Италии — Finance.ua

За что можно получить штраф от 100 евро в Италии Сегодня 04:56

За что можно получить штраф от 100 евро в Италии

Более 163 тысяч украинцев получили убежище в Италии, преимущественно это женщины с детьми. Также ежегодно много туристов посещают эту страну.

Но в этой стране действует много ограничений по самым популярным среди путешественников направлениям.

Что же запрещено делать в Италии и какие штрафы можно получить — читайте ниже:

Еда: где можно, а где нет

Нельзя есть, пить или оставлять мусор у исторических достопримечательностей, в том числе у фонтанов, соборов и мостов.

Например, в Риме запрещено есть на лестнице Испанской площади или у фонтана Треви. Штраф может составлять 100 — 400 евро.

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Купание

Мочить ноги или купаться в исторических фонтанах, включая Рим и Флоренцию, строго запрещено. Фотографируйте их, но не прикасайтесь к воде, иначе могут выписать штраф в размере 240 — 450 евро.

Следы на памятниках

1000 евро и даже В Италии строго-настрого запрещено вырезать инициалы, рисовать или иным образом портить исторические памятники. За это могут выписать штраф в размереи даже депортировать в зависимости от причиненного ущерба.

Рыбалка

В Италии нельзя ловить рыбу в реках или озерах без специальной лицензии. Если нарушить это правило, могут выписать штраф до 1 000 евро.

Напомним, ранее наличие итальянских корней было достаточным для того, чтобы человеку выдали гражданство Италии. Однако недавно правительство ужесточило правила выдачи гражданства по происхождению.

Теперь тем людям, у которых есть итальянские корни, стало труднее получить паспорт страны.

Согласно новым правилам, заявители должны:

иметь по крайней мере одного итальянца среди родителей, дедушек или бабушек;

продемонстрировать знание итальянского языка, что раньше было необходимо только для натурализации через проживание или брак;

сдать квалификационный экзамен — это государственный экзамен из 5 частей, который проводится несколько раз в год, или эквивалентный тест высшего уровня для тех, кто не проживает в Италии.

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