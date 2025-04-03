Италия, Греция и Болгария в январе снизили импорт газа из Азербайджана на 26% — Finance.ua
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Италия, Греция и Болгария в январе снизили импорт газа из Азербайджана на 26%

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Италия, Греция и Болгария в январе снизили импорт газа из Азербайджана на 26%
Италия, Греция и Болгария в январе снизили импорт газа из Азербайджана на 26%
Страны Европейского союза (ЕС) — Италия, Греция и Болгария — в январе 2025 года сократили импорт газа из Азербайджана на 26,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года — до 29,324 тыс. тераджоулей (ТДж).
Согласно данным статистического управления Европейского союза (Евростат), стоимость газа, поставленного из Азербайджана в страны ЕС за отчетный период, составила более 365,036 млн евро (снижение на 1,2%).
В январе Италия приобрела у Азербайджана 29,177 тыс. ТДж природного газа (снижение на 11,7%) на сумму 362,991 млн евро (рост на 15,6%), суммарно Греция и Болгария — 0,147 тыс. ТДж на 2,045 млн евро.
Как сообщалось, по данным Евростата, в 2024 году страны ЕС импортировали из Азербайджана 466,998 тыс. ТДж природного газа (снижение на 5,2%) на 4,348 млрд евро (снижение на 29,4%).
У Азербайджана есть контракты на поставку газа с 10 странами в Европе: Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией, Словакией и Северной Македонией. В частности, с тремя странами (Италия, Греция и Болгария) подписаны долгосрочные контракты с фиксированным объемом поставок, с остальными — контракты без точных объемов закупки.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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