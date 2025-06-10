Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы <nobr>и т. д.</nobr>: какие штрафы — Finance.ua

Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы
и т. д.: какие штрафы
В апреле 2025 года был принят новый законопроект № 11309, предусматривающий новые экологические ограничения и размеры штрафов за правонарушения на территории заповедных зон Украины. За его принятие проголосовало 234 нардепа.
Напомним, что нельзя делать в Карпатах и какие штрафы за это можно получить.
Костер
В Карпатах места, где можно разводить костры, обозначены специальными табличками, об обновлении которых заботится лесная охрана каждый год.
Штраф
В случае нарушения правила туристов будет ждать штраф до 4 590 грн.
Купание
Во многих озерах Карпат запрещено купание не только из-за опасности для человека, но и для сохранения природной среды.
Штраф
Сегодня за такие правонарушения в Карпатах можно получить штраф в среднем до 2 000 грн, за повторное правонарушение больше.
Запрет купания:
- озеро Синевир;
- озеро Несамовитое;
- озеро Брескул;
- все водоемы на территории заповедников.
Джипинг, квадроциклы
Сейчас туроператоры катают людей запрещенными тропами или просто посреди леса, приводя к уничтожению редких видов растений, разрушению жилищ животных и разрушению верхней поверхности почв.
Штраф
За такой вид развлечений можно получить до 510 грн и денежную компенсацию в размере причиненного ущерба — может достигать 9 000 грн.
Мусор
Мусор и окурки приводят к загрязнению окружающей среды, могут повлечь за собой масштабный пожар, пластик отравляет почву, подземные воды и, как следствие, реки и озера, от которых напрямую зависит чистота питьевой воды.
Штраф
Стоимость штрафов может составлять от 340 грн до 1 700 грн.
Вырубка деревьев
В Карпатах часто можно встретить мелких правонарушителей, которые вырубают деревья для разведения костра и строительства палаток
и т. д.
Штраф
Наказывается штрафами от 510 до 1020 грн. Что касается вырубки деревьев в большом объеме компаниями-застройщиками, то наказанием может быть штраф до 170 000 грн или ограничение свободы от 3 до 5 лет.
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