Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы <nobr>и т. д.</nobr>: какие штрафы — Finance.ua

Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы и т. д. : какие штрафы Сегодня 18:10 — Личные финансы

Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы и т. д. : какие штрафы

В апреле 2025 года был принят новый законопроект № 11309, предусматривающий новые экологические ограничения и размеры штрафов за правонарушения на территории заповедных зон Украины. За его принятие проголосовало 234 нардепа.

Напомним, что нельзя делать в Карпатах и ​​какие штрафы за это можно получить.

Костер

В Карпатах места, где можно разводить костры, обозначены специальными табличками, об обновлении которых заботится лесная охрана каждый год.

Штраф

В случае нарушения правила туристов будет ждать штраф до 4 590 грн.

Купание

Во многих озерах Карпат запрещено купание не только из-за опасности для человека, но и для сохранения природной среды.

Штраф

Сегодня за такие правонарушения в Карпатах можно получить штраф в среднем до 2 000 грн, за повторное правонарушение больше.

Запрет купания:

озеро Синевир;

озеро Несамовитое;

озеро Брескул;

все водоемы на территории заповедников.

Джипинг, квадроциклы

Сейчас туроператоры катают людей запрещенными тропами или просто посреди леса, приводя к уничтожению редких видов растений, разрушению жилищ животных и разрушению верхней поверхности почв.

Штраф

За такой вид развлечений можно получить до 510 грн и денежную компенсацию в размере причиненного ущерба — может достигать 9 000 грн.

Мусор

Мусор и окурки приводят к загрязнению окружающей среды, могут повлечь за собой масштабный пожар, пластик отравляет почву, подземные воды и, как следствие, реки и озера, от которых напрямую зависит чистота питьевой воды.

Штраф

Стоимость штрафов может составлять от 340 грн до 1 700 грн.

Вырубка деревьев

В Карпатах часто можно встретить мелких правонарушителей, которые вырубают деревья для разведения костра и строительства палаток и т. д.

Штраф

Наказывается штрафами от 510 до 1020 грн. Что касается вырубки деревьев в большом объеме компаниями-застройщиками, то наказанием может быть штраф до 170 000 грн или ограничение свободы от 3 до 5 лет.

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