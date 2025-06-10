Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы <nobr>и т. д.</nobr>: какие штрафы — Finance.ua

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Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы и т. д.: какие штрафы

Личные финансы
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Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы <nobr>и т. д.</nobr>: какие штрафы
Где в Карпатах запрещено купание, квадроциклы и т. д.: какие штрафы
В апреле 2025 года был принят новый законопроект № 11309, предусматривающий новые экологические ограничения и размеры штрафов за правонарушения на территории заповедных зон Украины. За его принятие проголосовало 234 нардепа.
Напомним, что нельзя делать в Карпатах и ​​какие штрафы за это можно получить.

Костер

В Карпатах места, где можно разводить костры, обозначены специальными табличками, об обновлении которых заботится лесная охрана каждый год.
Штраф
В случае нарушения правила туристов будет ждать штраф до 4 590 грн.

Купание

Во многих озерах Карпат запрещено купание не только из-за опасности для человека, но и для сохранения природной среды.
Штраф
Сегодня за такие правонарушения в Карпатах можно получить штраф в среднем до 2 000 грн, за повторное правонарушение больше.
Запрет купания:
  • озеро Синевир;
  • озеро Несамовитое;
  • озеро Брескул;
  • все водоемы на территории заповедников.

Джипинг, квадроциклы

Сейчас туроператоры катают людей запрещенными тропами или просто посреди леса, приводя к уничтожению редких видов растений, разрушению жилищ животных и разрушению верхней поверхности почв.
Штраф
За такой вид развлечений можно получить до 510 грн и денежную компенсацию в размере причиненного ущерба — может достигать 9 000 грн.

Мусор

Мусор и окурки приводят к загрязнению окружающей среды, могут повлечь за собой масштабный пожар, пластик отравляет почву, подземные воды и, как следствие, реки и озера, от которых напрямую зависит чистота питьевой воды.
Штраф
Стоимость штрафов может составлять от 340 грн до 1 700 грн.

Вырубка деревьев

В Карпатах часто можно встретить мелких правонарушителей, которые вырубают деревья для разведения костра и строительства палаток и т. д.
Штраф
Наказывается штрафами от 510 до 1020 грн. Что касается вырубки деревьев в большом объеме компаниями-застройщиками, то наказанием может быть штраф до 170 000 грн или ограничение свободы от 3 до 5 лет.

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По материалам:
Finance.ua
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