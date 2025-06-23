Польский регулятор проверит Wizz Air и Ryanair на законность взимания дополнительной платы за багаж — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польский регулятор проверит Wizz Air и Ryanair на законность взимания дополнительной платы за багаж

Личные финансы
13
Авиапассажиры указывают на рост проблем, вызванных усиленной проверкой размеров багажа в аэропорту. Жалобы касаются популярных перевозчиков в Польше — Ryanair и Wizzair.
Председатель Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) уже проверяет обоснованность взыскания с пассажиров дополнительных сборов.
Об этом сообщает e-gospodarka.pl.
UOKiK начал разъяснительное производство против Ryanair и Wizzair. Оно касается багажной политики этих авиакомпаний: прежде всего, должным ли образом проверяются размеры ручной клади и насколько проверки соответствуют закону. Управление также выясняет, не взимают ли перевозчики с пассажиров необоснованные дополнительные сборы.
Многие путешественники жалуются, что их багаж, который должен отвечать требованиям по размеру, все же считался слишком большим. В результате им пришлось доплачивать значительные суммы за избыточный багаж или переупаковывать чемоданы. Есть подозрения, что метод измерения багажа неточный или непоследовательный, что приводит к несправедливому отношению к клиентам.
Управление также получает сигналы от пассажиров, которые описывают очень похожую ситуацию. В аэропорту их просят поместить свою ручную кладь в специальную контрольную рамку, которая называется сайзером и которая должна проверить ее размер.
Однако оказывается, что эта рамка часто меньше допустимых размеров багажа, предоставленных перевозчиками. В результате багаж, недавно принимавшийся как бесплатный, теперь считается слишком большим, что приводит к взысканию высокой дополнительной платы.
Путешественники отмечают, что измерение багажа часто проводится очень быстро и без возможности повторной проверки или использования другой рулетки.
В ответ на эти сигналы глава Управления по конкуренции и защите прав потребителей инициировал разъяснительное производство по правилам перевозки ручной клади Ryanair и Wizzair.
Управление анализирует, в частности, транспортные соглашения, информацию, предоставляемую пассажирам при покупке билета, метод и процедуру измерения багажа, а также правила расчета оплат. Также проверяются последствия неуплаты и процедуры рассмотрения жалоб, которые, как полагают пассажиры, связаны с несправедливым взысканием сборов.
Президент UOKiK Томаш Хрустный напоминает нам, что, согласно решению Суда Европейского Союза, ручная кладь, соответствующая разумному весу и габаритам, должна рассматриваться как часть транспортной услуги и не может подлежать дополнительной оплате. Теперь Управление будет проверять, действительно ли лоукост-авиакомпании соблюдают этот принцип.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems