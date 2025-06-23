Польский регулятор проверит Wizz Air и Ryanair на законность взимания дополнительной платы за багаж — Finance.ua

Польский регулятор проверит Wizz Air и Ryanair на законность взимания дополнительной платы за багаж Сегодня 19:46 — Личные финансы

Авиапассажиры указывают на рост проблем, вызванных усиленной проверкой размеров багажа в аэропорту. Жалобы касаются популярных перевозчиков в Польше — Ryanair и Wizzair.

Председатель Управления по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) уже проверяет обоснованность взыскания с пассажиров дополнительных сборов.

Об этом сообщает e-gospodarka.pl.

UOKiK начал разъяснительное производство против Ryanair и Wizzair. Оно касается багажной политики этих авиакомпаний: прежде всего, должным ли образом проверяются размеры ручной клади и насколько проверки соответствуют закону. Управление также выясняет, не взимают ли перевозчики с пассажиров необоснованные дополнительные сборы.

Многие путешественники жалуются, что их багаж, который должен отвечать требованиям по размеру, все же считался слишком большим. В результате им пришлось доплачивать значительные суммы за избыточный багаж или переупаковывать чемоданы. Есть подозрения, что метод измерения багажа неточный или непоследовательный, что приводит к несправедливому отношению к клиентам.

Управление также получает сигналы от пассажиров, которые описывают очень похожую ситуацию. В аэропорту их просят поместить свою ручную кладь в специальную контрольную рамку, которая называется сайзером и которая должна проверить ее размер.

Однако оказывается, что эта рамка часто меньше допустимых размеров багажа, предоставленных перевозчиками. В результате багаж, недавно принимавшийся как бесплатный, теперь считается слишком большим, что приводит к взысканию высокой дополнительной платы.

Путешественники отмечают, что измерение багажа часто проводится очень быстро и без возможности повторной проверки или использования другой рулетки.

В ответ на эти сигналы глава Управления по конкуренции и защите прав потребителей инициировал разъяснительное производство по правилам перевозки ручной клади Ryanair и Wizzair.

Управление анализирует, в частности, транспортные соглашения, информацию, предоставляемую пассажирам при покупке билета, метод и процедуру измерения багажа, а также правила расчета оплат. Также проверяются последствия неуплаты и процедуры рассмотрения жалоб, которые, как полагают пассажиры, связаны с несправедливым взысканием сборов.

Президент UOKiK Томаш Хрустный напоминает нам, что, согласно решению Суда Европейского Союза, ручная кладь, соответствующая разумному весу и габаритам, должна рассматриваться как часть транспортной услуги и не может подлежать дополнительной оплате. Теперь Управление будет проверять, действительно ли лоукост-авиакомпании соблюдают этот принцип.

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