Сколько стоит роуминг в Европе — Finance.ua
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Сколько стоит роуминг в Европе

Личные финансы
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Сколько стоит роуминг в Европе
Сколько стоит роуминг в Европе
Услуга роуминга актуальна для туристов и граждан, которые выезжают за границу и стремятся сохранить свой мобильный номер и пользоваться услугами мобильного оператора за пределами его зоны покрытия.
Как говорится в статье Finance.ua, тарифы на роуминг значительно отличаются даже в рамках ЕС.
Использование мобильной связи в роуминговой зоне значительно дороже из-за технических затрат и коммерческих факторов. Маршрутизация звонков и других услуг возможна благодаря сложной инфраструктуре и ее корректному обслуживанию. К тому же, для обработки международного трафика привлекают дополнительное оборудование. Поэтому домашний оператор должен компенсировать затраченные ресурсы компании-партнеру.
Второй важный момент — сугубо коммерческий. Клиент не может сам выбрать, к какому гостевому оператору подключиться. Это исключает прямую конкуренцию.
Стоимость роуминга также зависит от административных расходов, тарифных систем и даже валют.
Бесплатный роуминг позволяет украинцам сэкономить, потому что в большинстве европейских стран мобильные тарифы существенно дороже. Предлагаем сравнить стоимость тарифов в Украине и странах, где сейчас проживает больше всего украинцев. Для удобства будем считать в евро.
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Стоимость большинства тарифов украинских операторов находится в пределах 3,5−6 евро. Информацию о ценах в европейских странах можно найти в следующей таблице.
Сколько стоит роуминг в Европе
Напомним, Европейская комиссия предложила предоставить Украине доступ к действующей в Евросоюзе зоне «Роуминг как дома», которая действует в Евросоюзе. Если предложение будет поддержано, украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС без дополнительных расходов уже с 1 января 2026 года.
О том, как повлияет роуминговый безвиз на тарифы мобильных операторов в Украине — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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