Зеленский подписал закон для присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС — Finance.ua

Зеленский подписал закон для присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон для присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150 . Это финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЕК).

«Украина сделала еще один шаг к „роумингу как дома“», — отметили в НКЭК.

Подписание закона стало финальным элементом выполнения требований ЕС в сфере роуминга. Документ вносит изменения в законодательство Украины для гармонизации с нормами Евросоюза по электронным коммуникациям. Вместе с ранее принятым законом «О роуминге» и другими нормативно правовыми актами НКЭК, он обеспечивает полную имплементацию необходимых норм.

Следующий этап

Следующим этапом станет официальная оценка Европейской Комиссией украинского законодательства относительно его соответствия праву ЕС.

В случае положительного заключения ЕК инициирует решение о взаимном признании внутреннего рынка в сфере роуминга — это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.

В комиссии надеются, что этот режим удастся ввести уже в этом году.

Что изменится для украинцев

После окончательного согласования со стороны Евросоюза украинцы смогут:

пользоваться мобильной связью в 27 странах ЕС по цене своего украинского тарифа;

не беспокоиться о дополнительных расходах в роуминге;

оставаться на связи без необходимости искать Wi-Fi.

Это будет означать полноценное присоединение к внутреннему рынку ЕС в сфере роуминга.

Детали закона

Закон гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС, в частности, с положениями Европейского кодекса электронных коммуникаций. Он предусматривает:

обновление правил для поставщиков телеком-услуг, в том числе из ЕС;

определение условий доступа и взаимосоединения сетей;

расширение полномочий НКЭК по контролю над соблюдением этих норм.

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