Рубио: Китай важнее для США, чем война в Украине — Finance.ua

Рубио: Китай важнее для США, чем война в Украине Сегодня 14:34

Рубио: Китай важнее для США, чем война в Украине

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация США может уменьшить внимание к войне в Украине из-за более важных глобальных вопросов, в частности, вопроса Китая и ядерных амбиций Ирана.

Об этом он сообщил в интервью Fox News.

Рубио в очередной раз напомнил, что война россии в Украине началась не при нынешней администрации США и добавил, что у нее нет военного решения.

Читайте также Рубио рассказал, что может заставить США отказаться от намерения прекратить войну в Украине

«Это не наша война. Я имею в виду, что это война, которая началась во времена Джо Байдена в течение трех лет и продолжалась. Они не приложили никаких усилий, чтобы довести ее до конца, и это война, не имеющая военного решения. По сути, путин не может захватить всю Украину, а Украина не может полностью отбросить россиян до границ 2014 года. И потому вопрос здесь состоит в том, кто является единственным лидером в мире, который может разговаривать с обеими сторонами и, надеемся, привести его в соглашение — и это президент Трамп. И это то, что он пытался сделать в течение 100 дней. Он приложил усилия, чтобы достичь мира, прекратить убийства и разрушения», — отметил он.

Госсекретарь заявил, что впервые за более чем три года обе стороны конфликта представили свои требования к мирному соглашению, но «эти две позиции все еще отличаются друг от друга».

Рубио намекнул на возможное изменение в подходе США к войне в Украине.

«Наступает момент, когда президент должен решить, сколько еще времени на высочайших уровнях нашего правительства уделять этому, когда, возможно, одна из двух сторон или обе недостаточно близки, когда у нас так много, я бы сказал, даже более важных вопросов, происходящих по всему миру. Не то чтобы война в Украине не важна, но я бы сказал, что происходящее с Китаем важнее в долгосрочной перспективе для будущего мира. Очевидно, ядерные амбиции Ирана, знаете, все эти прочие вещи, которые у нас происходят», — отметил он.

В то же время госсекретарь подчеркнул, что это означает, что США «не будут готовы помочь, если будут иметь возможность».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.