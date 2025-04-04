США потребуют от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП — Рубио
США потребуют от всех стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% внутреннего валового продукта. США тоже собираются увеличить расходы на оборону.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции на заседании НАТО.
По словам Рубио, страны НАТО должны взять на себя обязательства по противостоянию угрозам.
«События последней полномасштабной наземной войны в самом сердце Европы напоминают о том, что жесткая сила все еще необходима для сдерживания. Поэтому мы хотим уйти отсюда с пониманием того, что мы находимся на пути, реалистичном пути к каждому из членов выполнения обещания», — сказал Марко Рубио.
Также Рубио заявил, что Дональд Трамп ожидает от других стран альянса выполнения этого обещания увеличения расходов.
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«Он не против НАТО. Он против НАТО, у которого нет возможностей, необходимых для выполнения обязательств, которые договор налагает на каждую страну-члена НАТО», — сказал Марко Рубио.
Ранее коалиция европейских стран в НАТО согласилась о необходимости диалога с россией. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «по крайней мере один европейский лидер должен начать переговоры».
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