Рубио рассказал, что может заставить США отказаться от намерения прекратить войну в Украине — Finance.ua

Рубио рассказал, что может заставить США отказаться от намерения прекратить войну в Украине Сегодня 12:17

Рубио рассказал, что может заставить США отказаться от намерения прекратить войну в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если в ближайшие дни станет ясно, что прекратить войну в Украине невозможно, США могут отказаться от своих усилий.

Об этом он сказал журналистам перед вылетом из Парижа, сообщает CNN

«Если невозможно прекратить войну в Украине, нам нужно двигаться дальше. Нам нужно очень быстро определиться сейчас, и я говорю о нескольких днях, можно ли это выполнить (прекратить войну) или нет», — заявил он.

Такое заявление он сделал после того, как вместе со спецпосланниками США Китом Келлогом и Стивом Виткоффом посетил Францию, где они встретились с украинскими и европейскими чиновниками.

Рубио отметил, что эта встреча в Париже была для того, чтобы обсудить подробные аспекты того, что нужно для завершения российско-украинской войны, и можно ли ее прекратить в целом.

«Если это невозможно, если мы столь далеки друг от друга, что этого не произойдет, то, я думаю, президент, вероятно, достигнет точки, когда он скажет, что мы закончили. Это не наша война. Мы ее не начинали. США помогали Украине последние три года, и мы хотим, чтобы это закончилось, но это не наша война», — добавил Рубио.

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По его словам, Трамп с начала вступления в должность президента США на самом высоком уровне прилагает усилия, чтобы положить конец войне.

«Сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить и определить, возможно ли это вообще или нет. Вот почему мы взаимодействуем с обеими сторонами», — подытожил он.

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