Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение с США — Finance.ua

Трамп заявил, что Китай «полностью нарушил» торговое соглашение с США
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения. Пекин и Вашингтон заключили его чуть более двух недель назад.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Он заявил, что Китай две недели назад «находился в серьезной экономической опасности» и что якобы установленные пошлины «практически сделали невозможным для Китая торговлю на рынке США, который считается номер один в мире».
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Также Трамп полагает, что его тарифы были «разрушительными» для Китая, что, по его словам, якобы привело к закрытию заводов и даже «общественным беспорядкам». Именно поэтому президент США якобы пошел на торговое соглашение с Пекином.
После заключения соглашения с США, как отметил американский лидер, Китай «вернулся в привычный режим работы» и все быстро стабилизировалось.
«Плохая новость состоит в том, что Китай, что, пожалуй, не является неожиданностью для некоторых, полностью нарушил свое соглашение с нами», — написал Трамп.
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