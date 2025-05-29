Китай обещает открыть свои рынки для большего количества товаров из тихоокеанских островных государств — Finance.ua
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Китай обещает открыть свои рынки для большего количества товаров из тихоокеанских островных государств

Мир
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Китай пообещал открыть свои рынки для большего количества товаров из тихоокеанских островных государств, увеличить экономическую помощь и усилить поддержку борьбы с изменением климата, в то время как США отступают от преимущественно обедневшего, но стратегически важного региона.
Об этом пишет Financial Times.
Китайский министр иностранных дел Ван И пообещал 2 миллиона долларов помощи на климатические программы и заявил о намерении ускорить торговые переговоры, чтобы местные страны могли больше экспортировать в КНР.
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«Мы не выдвигаем политические условия, не навязываем свою волю и не даем пустых обещаний», — говорится в совместном заявлении по итогам встречи.
FT отмечает, что с момента вступления Трампа в должность США резко сократили свою иностранную помощь бедным странам, повысили тарифы во всем мире и отказались от переговоров по климату — шаг, рассматриваемый как предоставление возможности Китаю.
Встречи 28−29 мая стали первым раундом переговоров Вана с островными государствами Тихого океана после того, как попытка Пекина заключить с ними всеобъемлющее соглашение о безопасности провалилась в мае 2022 года из-за опасений военного влияния Китая.
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Предложенное соглашение также вызвало негативную реакцию со стороны стран, традиционно сохраняющих большее влияние в регионе, в частности Австралии, Новой Зеландии, Японии и США. Но чиновники и аналитики говорят, что Пекин пытается воспользоваться последствиями политики президента США Дональда Трампа и получить максимальную выгоду.
«Они максимально используют это. Китай сейчас считается более надежным партнером, чем США», — сказал Блейк Джонсон, аналитик Тихоокеанского центра Австралийского института стратегической политики.
Китай увеличил помощь в сфере развития региона с многолетнего минимума и заменил значительную часть доминировавших ранее кредитов грантами.
Аналитики предполагают, что Китай может настаивать на увеличении присутствия своей береговой охраны в регионе, упорядочении визитов кораблей в островные страны Тихого океана и усилении военного взаимодействия.
По материалам:
suspilne.media
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