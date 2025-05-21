Страны G7 обсуждают тарифы на дешевые китайские товары и возможное снижение цены на российскую нефть — Finance.ua

Страны G7 обсуждают тарифы на дешевые китайские товары и возможное снижение цены на российскую нефть Сегодня 15:28

Страны G7 обсуждают тарифы на дешевые китайские товары и возможное снижение цены на российскую нефть

Страны «Большой семерки» начали переговоры о возможном введении тарифов на избыточный импорт дешевых товаров из Китая, а также рассматривают изменение ограничения цен на российскую нефть.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань на открытии встречи G7 в канадском городе Банф, передает Bloomberg.

Министр финансов Канады сообщил, что в повестку дня встречи G7 вошли обсуждения совместного реагировать на то, что Китай производит и продает слишком много дешевых товаров. По его словам, участники встречи ищут пути, как ограничить чрезмерный китайский экспорт.

Читайте также ЕС хочет дополнительно снизить ценовой потолок для российской нефти — Reuters

Страны Запада все чаще обвиняют китайские платформы, такие как Temu и Shein, в насыщении рынка товарами низкой стоимости, что вредит местному производству.

Евросоюз может ввести фиксированные пошлины за небольшие посылки, поступающие из-за границы. Франция уже выступает за такие сборы, подобные меры рассматривают также Великобритания и Япония.

По данным Bloomberg, основным рынком для китайского мелкооптового экспорта остаются США. В прошлом году туда поступила четверть всего объема такого экспорта на сумму 94 миллиарда долларов. В прошлом месяце количество посылок в Соединенные Штаты выросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году — люди спешили заказать товары до введения новых пошлин. Теперь ожидается, что объемы такой торговли снизятся.

Читайте также Доход от экспорта российской нефти упал до двухлетнего минимума

Кроме темы китайских товаров, участники встречи G7 также обсуждают возможность изменения предельной цены на российскую нефть, которая сейчас составляет 60 долларов за баррель. Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил необходимость снижения цены, чтобы нанести удар по российской экономике.

«Это хороший повод пересмотреть существующее ограничение цен», — сказал он.

Впрочем, как пишет издание, позиция США остается непонятной после телефонного разговора Дональда Трампа с лидером россии владимиром путиным. Американский лидер назвал беседу «прекрасной» и поднял тему потенциального крупного торгового сотрудничества с россией после завершения войны в Украине, что вызвало разочарование среди европейских лидеров, увидевших в таких заявлениях «пропагандистскую» победу для путина.

Накануне ЕС принял новый пакет санкций против россии, направленный на борьбу с «теневым флотом» танкеров, которые помогают обходить нефтяные ограничения. Однако любое снижение предельной цены возможно только при согласии всех стран G7.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.