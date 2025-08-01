Какой самый дорогой объект в мире создали люди и сколько он стоит — Finance.ua

Какой самый дорогой объект в мире создали люди и сколько он стоит
Международная космическая станция считается самым дорогим объектом, когда-либо созданным человечеством. Благодаря этому она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Что это такое
МКС — это многонациональный инженерный проект и самая большая конструкция, выведенная человеком на орбиту. Стоимость МКС составляет 150 миллиардов долларов США, говорится в Книге рекордов Гиннеса.
Основное строительство станций велось с 1998 по 2011 год, однако МКС до сих пор продолжает расширяться. Это происходит путем присоединения новых модулей для проведения уникальных миссий и научных экспериментов. Постоянное нахождение экипажей на станции началось 2 ноября 2000 года.
Кому принадлежит МКС
МКС не принадлежит ни одной конкретной стране — это общая программа, реализуемая с участием Европы, США, россии, Канады и Японии.
В проекте участвуют 15 стран. Ключевыми партнерами и основными источниками финансирования являются NASA (США), Роскосмос (россия) и Европейское космическое агентство. Дополнительными участниками выступают Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадское космическое агентство (CSA).
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Однако на орбитальной станции периодически работают частные астронавты, направляемые компанией Axiom Space, а также космонавты из других стран, включая Объединенные Арабские Эмираты.
Сколько стоит обслуживание МКС
Эксплуатация станции стоит примерно 3 миллиарда долларов ежегодно. Это составляет около трети бюджета пилотируемых космических программ США.
Интересные факты о МКС:
- международный экипаж из семи человек живет и работает на орбите, двигаясь со скоростью около пяти 8 километров секунду, совершая один полный оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут;
- в сутки космическая станция облетает Землю 16 раз, проходя через 16 восходов и закатов;
- 2 сентября 2017 года астронавт Пегги Витсон установила рекорд США по суммарному времени пребывания в космосе — 665 дней;
- жилое и рабочее пространство станции превышает размеры дома с шестью спальнями. На борту есть шесть отдельных спальных мест, две ванные комнаты, тренажерный зал и куполообразное окно с панорамным обзором на 360 градусов;
- чтобы компенсировать потерю мышечной и костной массы, неизбежную в условиях микрогравитации, астронавты ежедневно занимаются физическими упражнениями не менее двух часов.
- космонавты и астронавты регулярно выходят в открытый космос для строительства, обслуживания и модернизации станции;
- размах солнечных батарей станции составляет 109 метров — это больше, чем у крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380, чьи крылья достигают 80 метров.
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