Около 10% населения мира: OpenAI рассказала, сколько людей используют ChatGPT — Finance.ua

Около 10% населения мира: OpenAI рассказала, сколько людей используют ChatGPT
Стартап OpenAI насчитал 700 миллионов человек, использующих ChatGPT еженедельно, что составляет около 10 процентов населения мира. Для сравнения: в феврале 2025 года их было около 400 миллионов.
Об этом пишет The Information.
Быстрый рост произошел на фоне всеобщего интереса к ИИ и появлению новых «размышляющих» моделей o3 и o4-mini. Компания называет их самыми умными моделями, которые могут использовать все инструменты ChatGPT.
По данным The Information, разработчики ChatGPT удвоили свою выручку за первые семь месяцев 2025 года, достигнув 12 миллиардов долларов годового дохода. OpenAI зарабатывает 1 миллиард долларов в месяц или 20 000 долларов ежеминутно.
В ближайших планах у OpenAI выпуск GPT-5. Ориентировочно это произойдет в начале августа. По словам источников, близких к компании, GPT-5 станет не просто языковой моделью, а революцией в сфере ИИ. Речь идет о концепции искусственного всеобщего интеллекта (AGI). Это универсальный ИИ, который будет способен решать любые задачи и соперничать с гениями.
Отдельно компания готовит модель с «открытыми весами», чтобы догнать DeepSeek и Meta. Предполагается, что она будет доступна под свободной лицензией.
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