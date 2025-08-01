Около 10% населения мира: OpenAI рассказала, сколько людей используют ChatGPT — Finance.ua
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Около 10% населения мира: OpenAI рассказала, сколько людей используют ChatGPT

Технологии&Авто
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Около 10% населения мира: OpenAI рассказала, сколько людей используют ChatGPT
Около 10% населения мира: OpenAI рассказала, сколько людей используют ChatGPT
Стартап OpenAI насчитал 700 миллионов человек, использующих ChatGPT еженедельно, что составляет около 10 процентов населения мира. Для сравнения: в феврале 2025 года их было около 400 миллионов.
Об этом пишет The Information.
Быстрый рост произошел на фоне всеобщего интереса к ИИ и появлению новых «размышляющих» моделей o3 и o4-mini. Компания называет их самыми умными моделями, которые могут использовать все инструменты ChatGPT.
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По данным The Information, разработчики ChatGPT удвоили свою выручку за первые семь месяцев 2025 года, достигнув 12 миллиардов долларов годового дохода. OpenAI зарабатывает 1 миллиард долларов в месяц или 20 000 долларов ежеминутно.
В ближайших планах у OpenAI выпуск GPT-5. Ориентировочно это произойдет в начале августа. По словам источников, близких к компании, GPT-5 станет не просто языковой моделью, а революцией в сфере ИИ. Речь идет о концепции искусственного всеобщего интеллекта (AGI). Это универсальный ИИ, который будет способен решать любые задачи и соперничать с гениями.
Отдельно компания готовит модель с «открытыми весами», чтобы догнать DeepSeek и Meta. Предполагается, что она будет доступна под свободной лицензией.
По материалам:
УНІАН
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