ChatGPT представил новый режим для учащихся и студентов — Finance.ua

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ChatGPT представил новый режим для учащихся и студентов

Технологии&Авто
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ChatGPT представил новый режим для учащихся и студентов
ChatGPT представил новый режим для учащихся и студентов
В чате с искусственным интеллектом ChatGPT появился новый режим, который может быть полезным ученикам и студентам.
Об этом во вторник, 29 июля, сообщила компания-разработчик OpenAI в соцсети Х.
В компании отметили, что чат-бот все чаще используется студентами, поэтому компания хочет обеспечить, чтобы он способствовал более глубокому пониманию и обучению. Новый режим поможет пользователям решать задачи пошагово, а не просто получать готовый ответ.
«Режим обучения создан как интерактивный опыт: он использует сократовский метод и поэтапные подсказки, чтобы направлять пользователя в процессе обучения», — говорится в сообщении.
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Над режимом работали педагоги и специалисты, он стал первым шагом компании к улучшению обучения в ChatGPT. Новая функция доступна для зарегистрированных пользователей Free, Plus, Pro и Team.
«Образование является ключевой сферой применения искусственного интеллекта, и посредством NextGenAI и инициативы SCALE Стэнфордского университета мы проводим долгосрочные исследования, чтобы лучше понять, как инструменты искусственного интеллекта формируют будущее обучение», — добавили в OpenAI.
Чтобы включить режим обучения, нажмите Study and learn в настройках внизу поля ввода текста.
По материалам:
Корреспондент.net
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