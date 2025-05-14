Доход от экспорта российской нефти упал до двухлетнего минимума — Finance.ua

Доход от экспорта российской нефти упал до двухлетнего минимума Сегодня 12:23

Доход от экспорта российской нефти упал до двухлетнего минимума

Цены на российскую нефть снижаются пятую неделю подряд, что привело к падению доходов рф от экспорта сырья до двухлетнего минимума. И это несмотря на увеличение объема снабжения «черного золота».

Как сообщает Bloomberg , за период с 11 апреля по 11 мая рф заработала на экспорте «черного золота» 4,09 млрд долларов, что чуть больше, чем за период с 4 апреля по 4 мая. Вместе с тем это второй самый низкий показатель с апреля 2023 года.

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При этом выросли объемы поставок — на 3%, до 3,43 млн баррелей в сутки.

В то же время экспортные цены на основные сорта российской нефти, отгружаемые из портов Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского регионов, продолжали снижаться. В частности, экспортные цены на российскую нефть марки Urals с Балтийского моря упали примерно на 50 центов за баррель — до 48,5 доллара, в то время как цены на нефть в Черном море снизились примерно на 60 центов до 49,2 доллара за баррель.

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Цена на ключевой тихоокеанский сорт ВСТО упала примерно на 1,4 доллара до 53,9 доллара за бочку.

УНІАН По материалам:

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