Половина энергоблоков АЭС на ремонте: вернутся ли отключения света — Finance.ua
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Половина энергоблоков АЭС на ремонте: вернутся ли отключения света

Энергетика
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Половина энергоблоков АЭС на ремонте: вернутся ли отключения света
Половина энергоблоков АЭС на ремонте: вернутся ли отключения света
Несмотря на разгар ремонтной кампании на АЭС, Украина производит достаточно электроэнергии для покрытия внутреннего потребления. Поэтому риск возврата веерных отключений света минимален. Об этом рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
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«В Украине пока достаточно электрической энергии. Более того, днем ​​есть излишек и оператор системы передачи (НЕК „Укрэнерго“ — УНИАН) дает команду на отключение отдельных объектов для того, чтобы сбалансировать генерацию и потребление электроэнергии», — отметил Рябцев.
Он добавил, что, хотя Украина договорилась об увеличении экспорта электроэнергии в ЕС на 100 мегаватт, и «в настоящее время часовой максимум составляет 650 МВТ», однако европейцам не нужно столько лишней украинской электроэнергии.
«В те часы, когда излишек электроэнергии у нас, им она тоже не нужна, а накопление энергии, к сожалению, у нас не настолько развито, чтобы удовлетворять даже собственные потребности», — отметил эксперт.
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Говоря о вероятности возврата графиков отключения электроэнергии, Геннадий Рябцев отметил, что вероятность этого сценария пока минимальна, при отсутствии новых атак на энергосистему.
«Есть риски разбалансирования энергосистемы, если потребление существенно возрастет, но по состоянию на сегодняшний день вероятность такого резкого роста потребления невелика. Поэтому это, скорее, установка для дальнейших действий, чем что-либо связанное с возможностью отключений в ближайшие месяцы», — отметил эксперт.
На вопрос, возможны ли отключения, если температура воздуха превысит отметку в 30 градусов, Геннадий Рябцев отметил, что всё будет зависеть от количества энергоблоков АЭС, которые будут находящиться на плановом ремонте.
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«Если, например, 1−2 (блоки АЭС — УНИАН) будут находиться на технологическом обслуживании, то, думаю, что пик будет пройден. В то время, когда самая высокая температура, самый высокий объем генерации обеспечивает солнце (солнечные электростанции — УНИАН)», — отметил эксперт.
По материалам:
УНІАН
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