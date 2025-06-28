Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию — Finance.ua

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Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию

Энергетика
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Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию
Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию, Фото: ілюстративне
Ирландия официально закрыла свою последнюю угольную электростанцию, завершив эру производства электроэнергии из угля.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Как заявили в государственной компании ESB, последняя угольная электростанция в стране официально закрылась в графстве Клер после более чем 40 лет работы.
«Это конец эры угля в Ирландии и начало более чистого энергетического будущего», — заявил главный исполнительный директор ESB Пэдди Гейз.
По его словам, Ирландия следует примеру Великобритании, которая уже раньше полностью отказалась от этого вида топлива.
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Отмечается, что ирландская угольная электростанция Moneypoint будет оставаться в резервном режиме до 2029 года, и в случае чрезвычайной ситуации или непрогнозируемого дефицита ее могут снова запустить на мазуте.
В то же время она уже адаптируется к новым условиям энергетического перехода — в 2022 году здесь запустили первый в Ирландии синхронный компенсатор.
Это устройство помогает сети стабилизировать инерцию и частоту в условиях преобладания возобновляемых источников энергии.
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Также в этом году Италия закроет две большие угольные станции, а те, которые остались в Испании будут выведены из эксплуатации или переоборудованы на газовые, сообщает некоммерческая организация Beyond Fossil Fuels.
Эти процессы являются частью более широкого перехода Европы к возобновляемой энергетике.
По данным аналитиков, использование угля на континенте за последние десять лет сократилось почти вдвое. Хотя еще в 2013 году уголь занимал наибольшую долю в энергетическом балансе Европы.
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В Ирландии этому переходу в значительной степени способствовал стремительный рост ветроэнергетики — сейчас она обеспечивает более трети потребностей страны в электроэнергии.
Однако экологические организации предупреждают о новых вызовах — в частности, зависимость от газа и расширение дата-центров могут помешать стране достичь климатических целей, если не будет инвестировано в развитие энергетической гибкости и хранения.
По материалам:
Укрінформ
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