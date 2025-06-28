Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию — Finance.ua

Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию Сегодня 22:18 — Энергетика

Ирландия закрыла последнюю угольную электростанцию, Фото: ілюстративне

Ирландия официально закрыла свою последнюю угольную электростанцию, завершив эру производства электроэнергии из угля.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Как заявили в государственной компании ESB, последняя угольная электростанция в стране официально закрылась в графстве Клер после более чем 40 лет работы.

«Это конец эры угля в Ирландии и начало более чистого энергетического будущего», — заявил главный исполнительный директор ESB Пэдди Гейз.

По его словам, Ирландия следует примеру Великобритании, которая уже раньше полностью отказалась от этого вида топлива.

Отмечается, что ирландская угольная электростанция Moneypoint будет оставаться в резервном режиме до 2029 года, и в случае чрезвычайной ситуации или непрогнозируемого дефицита ее могут снова запустить на мазуте.

В то же время она уже адаптируется к новым условиям энергетического перехода — в 2022 году здесь запустили первый в Ирландии синхронный компенсатор.

Это устройство помогает сети стабилизировать инерцию и частоту в условиях преобладания возобновляемых источников энергии.

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Также в этом году Италия закроет две большие угольные станции, а те, которые остались в Испании будут выведены из эксплуатации или переоборудованы на газовые, сообщает некоммерческая организация Beyond Fossil Fuels.

Эти процессы являются частью более широкого перехода Европы к возобновляемой энергетике.

По данным аналитиков, использование угля на континенте за последние десять лет сократилось почти вдвое. Хотя еще в 2013 году уголь занимал наибольшую долю в энергетическом балансе Европы.

В Ирландии этому переходу в значительной степени способствовал стремительный рост ветроэнергетики — сейчас она обеспечивает более трети потребностей страны в электроэнергии.

Однако экологические организации предупреждают о новых вызовах — в частности, зависимость от газа и расширение дата-центров могут помешать стране достичь климатических целей, если не будет инвестировано в развитие энергетической гибкости и хранения.

Укрінформ По материалам:

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