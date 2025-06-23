Goldman Sachs: перекрытие Ормуза может поднять нефть до $110, газ — до $900 — Finance.ua
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Goldman Sachs: перекрытие Ормуза может поднять нефть до $110, газ — до $900

Энергетика
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Goldman Sachs: перекрытие Ормуза может поднять нефть до $110, газ — до $900
Goldman Sachs: перекрытие Ормуза может поднять нефть до $110, газ — до $900
Goldman Sachs прогнозирует, что в случае частичной блокады Ормузского пролива цены на нефть Brent могут временно достичь $110 за баррель, а газ в Европе подорожает до $900 за тысячу кубометров.
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Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждает о рисках серьезного скачка цен на энергоносители в случае эскалации ситуации в Ормузском проливе. Согласно аналитической записке, в случае перекрытия пролива наполовину на месяц с последующим снижением потока на 10% в течение 11 месяцев, цена на нефть марки Brent временно взлетит до $110 за баррель, после чего снизится до $95 в четвертом квартале 2025 года, сообщает Reuters.
Рост цен уже начался после того, как США поддержали удары Израиля по ядерным объектам Ирана. 23 июня Brent подорожала до $78,5, что стало максимумом с января.
Фьючерсные рынки, по оценке Goldman Sachs, уже закладывают вероятность блокировки Ормуза на уровне 52% - такие данные получены с площадки Polymarket.
Аналитики банка рассматривают два основных сценария по ограничению иранского экспорта нефти на 1,75 млн баррелей в сутки:
  • Сценарий № 1 — возобновление поставок через 6 месяцев. Цены растут до $90, а затем опускаются до $60 в 2026 году.
  • Сценарий № 2 — производство стабильно низкое. Brent поднимается до $90, но затем стабилизируется на уровне $70−80.
Параллельно Иран заявил через Press TV, что вопрос закрытия Ормузского пролива рассматривает Высший совет национальной безопасности. Это было реакцией на авиаудары США и обсуждение в парламенте страны.
Goldman Sachs считает, что интересы ключевых игроков США и Китая будут заключаться в сдерживании эскалации во избежание глобальной экономической дестабилизации.
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На европейском газовом рынке ожидается похожий тренд. Банк прогнозирует, что цена газа на хабе TTF может достичь 74 евро/МВт-ч ($900 за тыс. кубометров). В то же время в США газ останется относительно дешевым из-за собственных запасов и низкой зависимости от импорта.
По материалам:
enovosty.com
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