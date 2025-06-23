Goldman Sachs: перекрытие Ормуза может поднять нефть до $110, газ — до $900 Сегодня 20:20 — Энергетика

Goldman Sachs: перекрытие Ормуза может поднять нефть до $110, газ — до $900

Goldman Sachs прогнозирует, что в случае частичной блокады Ормузского пролива цены на нефть Brent могут временно достичь $110 за баррель, а газ в Европе подорожает до $900 за тысячу кубометров.

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Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждает о рисках серьезного скачка цен на энергоносители в случае эскалации ситуации в Ормузском проливе. Согласно аналитической записке, в случае перекрытия пролива наполовину на месяц с последующим снижением потока на 10% в течение 11 месяцев, цена на нефть марки Brent временно взлетит до $110 за баррель, после чего снизится до $95 в четвертом квартале 2025 года, сообщает Reuters.

Рост цен уже начался после того, как США поддержали удары Израиля по ядерным объектам Ирана. 23 июня Brent подорожала до $78,5, что стало максимумом с января.

Фьючерсные рынки, по оценке Goldman Sachs, уже закладывают вероятность блокировки Ормуза на уровне 52% - такие данные получены с площадки Polymarket.

Аналитики банка рассматривают два основных сценария по ограничению иранского экспорта нефти на 1,75 млн баррелей в сутки:

Сценарий № 1 — возобновление поставок через 6 месяцев. Цены растут до $90, а затем опускаются до $60 в 2026 году.

Сценарий № 2 — производство стабильно низкое. Brent поднимается до $90, но затем стабилизируется на уровне $70−80.

Параллельно Иран заявил через Press TV, что вопрос закрытия Ормузского пролива рассматривает Высший совет национальной безопасности. Это было реакцией на авиаудары США и обсуждение в парламенте страны.

Goldman Sachs считает, что интересы ключевых игроков США и Китая будут заключаться в сдерживании эскалации во избежание глобальной экономической дестабилизации.

На европейском газовом рынке ожидается похожий тренд. Банк прогнозирует, что цена газа на хабе TTF может достичь 74 евро/МВт-ч ($900 за тыс. кубометров). В то же время в США газ останется относительно дешевым из-за собственных запасов и низкой зависимости от импорта.

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