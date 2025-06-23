Сербия может покупать российский газ, пока она не в ЕС — спикер Еврокомиссии — Finance.ua
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Сербия может покупать российский газ, пока она не в ЕС — спикер Еврокомиссии

Энергетика
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Сербия имеет право импортировать российский газ на собственные нужды, поскольку не является членом Европейского Союза (ЕС).
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, отвечая на вопросы журналистов относительно действия нового европейского регламента о прозрачности поставок газа.
«Регламент не касается третьих стран, в частности, Сербии. Поэтому Сербия может импортировать российский газ для собственного потребления», — пояснила Итконен.
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В то же время, по ее словам, ситуация меняется, если поступающий через Сербию газ попадает в страны-члены ЕС, например Венгрию. В таком случае таможенные органы этих стран должны проверять происхождение газа в соответствии с европейским законодательством.
«Мы не можем определить по молекулам, откуда происходит газ. Это вопрос таможенного контроля и декларирования, который должны обеспечить импортеры. Мы не регулируем трубопроводы или инфраструктуру — только сам газ и нефть», — добавила спикер.
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Итконен также отметила, что у Еврокомиссия нет доступа к деталям коммерческих контрактов между компаниями, поэтому не может комментировать конкретные случаи поставки.
Ранее Европейская комиссия предложила постепенный план отказа от российских нефти и газа, в том числе СПГ, до конца 2027 года. Венгрия и Словакия обещали блокировать санкции ЕС против россии, если Евросоюз будет вводить санкции против российских энергоносителей.
Государства-члены должны представить планы диверсификации с четкими мерами и этапами для постепенного отказа от импорта российского газа и нефти.
По материалам:
suspilne.media
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