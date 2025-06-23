Сербия может покупать российский газ, пока она не в ЕС — спикер Еврокомиссии Сегодня 06:37 — Энергетика

Сербия имеет право импортировать российский газ на собственные нужды, поскольку не является членом Европейского Союза (ЕС).

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, отвечая на вопросы журналистов относительно действия нового европейского регламента о прозрачности поставок газа.

«Регламент не касается третьих стран, в частности, Сербии. Поэтому Сербия может импортировать российский газ для собственного потребления», — пояснила Итконен.

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В то же время, по ее словам, ситуация меняется, если поступающий через Сербию газ попадает в страны-члены ЕС, например Венгрию. В таком случае таможенные органы этих стран должны проверять происхождение газа в соответствии с европейским законодательством.

«Мы не можем определить по молекулам, откуда происходит газ. Это вопрос таможенного контроля и декларирования, который должны обеспечить импортеры. Мы не регулируем трубопроводы или инфраструктуру — только сам газ и нефть», — добавила спикер.

Итконен также отметила, что у Еврокомиссия нет доступа к деталям коммерческих контрактов между компаниями, поэтому не может комментировать конкретные случаи поставки.

Ранее Европейская комиссия предложила постепенный план отказа от российских нефти и газа, в том числе СПГ, до конца 2027 года. Венгрия и Словакия обещали блокировать санкции ЕС против россии, если Евросоюз будет вводить санкции против российских энергоносителей.

Государства-члены должны представить планы диверсификации с четкими мерами и этапами для постепенного отказа от импорта российского газа и нефти.

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